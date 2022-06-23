Samsung Galaxy A53 против A33: какой смартфон стоит своих денег

Идентичны смартфоны и в плане автономности. Объём аккумулятора у них составляет 5000 мА*ч, а заряжаются они при помощи 25-ваттной зарядки чуть меньше 1,5 часов. «Живут» аппараты один-два дня (при этом к концу дня остаётся примерно 30 процентов заряда).

Разница между устройствами есть в камерах. Фронтальный модуль у А33 имеет 16 МП, а у А53 - 32 МП. Что касается основной камеры, то у А33 она в 48 МП, тогда как у А53 - в 64 МП. При этом на практике оба аппарата не сильно отличаются по качеству снимков или видео от А52, вышедшего в прошлом году. То есть показывают себя они как неплохие «середняки», но А53 чаще всего делает фотографии немного лучше.

Вывод

По итогам обзора эксперт заключил, что А33 и А53 практически ничем не отличаются друг от друга. Это значит, что из двух устройств вы можете спокойно брать более дешёвую версию, то есть Samsung Galaxy A33.