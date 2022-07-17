Samsung Galaxy A53 против A52: у кого лучше камеры

Samsung Galaxy A53 против A52: у кого лучше камерыВ целом результат оказался вполне ожидаемым
Ведущий YouTube-канала «Честный блог» выяснил, как изменились камеры Galaxy A53 по сравнению с предшественником А52. Оказалось, что снимать новинка стала действительно лучше.
С точки зрения видеосъёмки днём А53 в Full HD 30 к/с на основную и широкоугольную камеру даёт более контрастную картинку, чем А52. Кроме того, стабилизация работает лучше тоже на новом смартфоне. В 4К 30 к/с динамический диапазон лучше на А53, но при этом на обоих аппаратах не стабилизации изображения.
Ночью в Full HD 30 к/с значительно лучше видны детали на А53 по сравнению с А52. Цветопередача в 4К и в Full HD 30 к/с более правильная также на Galaxy A53. В целом же, как ни странно, А52 в разрешении 4К снимает видео лучше, чем А53.
Если говорить о фотографиях, то портретные фото при разном освещении получаются лучше всё же на А53. Этот смартфон в принципе лучше обрабатывает снимки и делает их более детализированными.
При сравнении дневных фото эксперт отличий практически не нашёл. Но чуть лучше обработка и чуть больше деталей всё-таки чаще всего на А53. Примеры таких снимков вы можете увидеть ниже.
Макрорежим лучше работает на А52. Он выдаёт более чёткие и детализированные снимки.
На дневных снимках с широкоугольной камеры также заметно, что А53 делает фото с меньшим количеством деталей. То есть широкоугольный объектив качественнее на А52.
При десятикратном увеличении заметно, что А53 выдаёт гораздо более качественные снимки.
Ночные фото получаются более детализированными тоже на новой модели. Хотя временами на основную камеру разница не сильно заметна. При этом нередко на А53 можно заметить на вечерних снимках множество шумов по сравнению с А52.
Селфи-снимки в сложных условиях (при плохом освещении) выходят всё-таки лучше вновь на А53.
Вывод
По мнению ведущего, А53 неплохо усовершенствовался в плане камер. Правда, широкоугольный модуль у него всё же работает хуже, чем у А52.