Samsung Galaxy A53 против A52: у кого лучше камеры

Ведущий YouTube-канала «Честный блог» выяснил, как изменились камеры Galaxy A53 по сравнению с предшественником А52. Оказалось, что снимать новинка стала действительно лучше.

С точки зрения видеосъёмки днём А53 в Full HD 30 к/с на основную и широкоугольную камеру даёт более контрастную картинку, чем А52. Кроме того, стабилизация работает лучше тоже на новом смартфоне. В 4К 30 к/с динамический диапазон лучше на А53, но при этом на обоих аппаратах не стабилизации изображения.

Ночью в Full HD 30 к/с значительно лучше видны детали на А53 по сравнению с А52. Цветопередача в 4К и в Full HD 30 к/с более правильная также на Galaxy A53. В целом же, как ни странно, А52 в разрешении 4К снимает видео лучше, чем А53.

Если говорить о фотографиях, то портретные фото при разном освещении получаются лучше всё же на А53. Этот смартфон в принципе лучше обрабатывает снимки и делает их более детализированными.

При сравнении дневных фото эксперт отличий практически не нашёл. Но чуть лучше обработка и чуть больше деталей всё-таки чаще всего на А53. Примеры таких снимков вы можете увидеть ниже.