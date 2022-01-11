Samsung Galaxy S21FE против S20FE: в чём разница и стоит ли переплачивать

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Samsung Galaxy S21FE против S20FE: в чём разница и стоит ли переплачиватьОбъяснил эксперт YouTube-канала Quke.ru
На YouTube-канале Quke.ru сравнили два поколения смартфонов Samsung: S20FE и S21FE. На самом деле значительных обновлений в недавно вышедшем устройстве не появилось.
Ведущий канала Quke.ru Андрей в рамках обзора определил, есть ли смысл приобретать в 2022 году вместо S20FE - S21FE. Для этого он сопоставил устройства по основным характеристикам.
- Дизайн. В плане внешнего вида смартфоны сильно отличаются друг от друга. При этом дизайн лучше оказался у новой модели S21FE (тоньше рамки, меньше по габаритам), хотя удобнее в руке лежит S20FE.
- Экран. С точки зрения дисплея разница тоже между аппаратами довольно значительная. При этом лидирует по характеристикам вновь Galaxy S21FE: у него диагональ экрана равна 6,4 дюйма, сам дисплей имеет стекло Gorilla Glass 6, самую современную матрицу Dynamic AMOLED 2x (у S20FE - 6,5 дюймов, Gorilla Glass 3, Super AMOLED). В процессе использования разница между экранами вместе с тем практически не видна.
- Производительность. S21FE оснащён более современным Snapdragon 888, a S20FE - Snapdragon 865 и 6/8 ГБ оперативной памяти. Правда, нужно сказать, что Snapdragon 888 сильно нагревается, хотя и считается более мощным, чем тот, что установлен на Snapdragon 865.
При выполнении повседневных задач заметно увеличение скорости у S21FE по сравнению с предыдущей версией. В тесте Antutu у S20FE оказывается 632 тысячи баллов, у S21FE - 664 тысячи баллов. Причём разница объясняется различиями в мощности видеоядра. В играх производительность у этих смартфонов будет примерно одинаковой.
- Автономность. Скорость зарядки у устройств идентична, а вот разряжается медленнее S20FE (его хватает примерно на 1-1,5 дня), поскольку его процессор нагревается не так сильно, как у S21FE (в лучшем случае продержится заряд сутки).
- Камера. По параметрам все модули одинаковые.
Новое устройство Galaxy S21FE, если говорить в целом, выглядит интереснее. И с точки зрения дисплея, и с точки зрения внешнего вида, и в плане возможностей камеры. Но и цена у него выше, чем у S20FE.
Источник: Quke.ru