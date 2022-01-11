Samsung Galaxy S21FE против S20FE: в чём разница и стоит ли переплачивать

Производительность. S21FE оснащён более современным Snapdragon 888, a S20FE - Snapdragon 865 и 6/8 ГБ оперативной памяти. Правда, нужно сказать, что Snapdragon 888 сильно нагревается, хотя и считается более мощным, чем тот, что установлен на Snapdragon 865.

При выполнении повседневных задач заметно увеличение скорости у S21FE по сравнению с предыдущей версией. В тесте Antutu у S20FE оказывается 632 тысячи баллов, у S21FE - 664 тысячи баллов. Причём разница объясняется различиями в мощности видеоядра. В играх производительность у этих смартфонов будет примерно одинаковой.

Автономность. Скорость зарядки у устройств идентична, а вот разряжается медленнее S20FE (его хватает примерно на 1-1,5 дня), поскольку его процессор нагревается не так сильно, как у S21FE (в лучшем случае продержится заряд сутки).

Камера. По параметрам все модули одинаковые.

Новое устройство Galaxy S21FE, если говорить в целом, выглядит интереснее. И с точки зрения дисплея, и с точки зрения внешнего вида, и в плане возможностей камеры. Но и цена у него выше, чем у S20FE.