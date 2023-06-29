Samsung Galaxy S23 Ultra сравнили с S22 Ultra по скорости работы в реальной жизни

Смартфон S22 Ultra оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти. В то же время на S23 Ultra стоит новый Snapdragon 8 Gen 2 и есть 8 ГБ ОЗУ.

Запустился чуть быстрее S23 Ultra. Но разница составляла всего 1-2 секунды. Набиратель номера при этом открылся с одинаковой скоростью на обоих устройствах. То же самое было с настройками.