Samsung Galaxy S23 Ultra сравнили с S22 Ultra по скорости работы в реальной жизни

Samsung Galaxy S23 Ultra сравнили с S22 Ultra по скорости работы в реальной жизниДействительно ли S23 Ultra быстрее?
В одном их выпусков на YouTube-канале Tech Reason узнали, есть ли разница в скорости работы между Samsung Galaxy S22 Ultra и S23 Ultra.
Смартфон S22 Ultra оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти. В то же время на S23 Ultra стоит новый Snapdragon 8 Gen 2 и есть 8 ГБ ОЗУ.
Запустился чуть быстрее S23 Ultra. Но разница составляла всего 1-2 секунды. Набиратель номера при этом открылся с одинаковой скоростью на обоих устройствах. То же самое было с настройками.
В играх разница в скорости тоже не была особо заметна. Например, Candy Crush Saga вообще запустилась одновременно на S23 Ultra и S22 Ultra. Но Pin Out чуть быстрее загрузилась на новом смартфоне, как и Temple Run 2, PUBG. Та же история была со скоростью открытия Spotify.
Вывод
В целом S23 Ultra работает немного быстрее S22 Ultra. Но в основном это можно заметить в играх. К примеру, при открытии PUBG разница в скорости составляла 3-4 секунды.