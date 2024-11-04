Samsung Galaxy S24 FE подробно сравнили с Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro и Galaxy S24 FE оба имеют хорошее качество сборки и защиту от воды и пыли. Samsung оснащён экраном с диагональю 6,7", разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит.

У Xiaomi дисплей немного лучше: он имеет диагональ 6,67", разрешение 1,5К AMOLED, частоту обновления 144 Гц, пиковую яркость 4000 нит. Правда, на стекле у Xiaomi нет защитного слоя в отличие от смартфона Samsung. Также Xiaomi 14T Pro имеет поддержку Dolby Vision и Dolby Atmos, тогда как S24 FE - только Dolby Atmos.

S24 FE работает на чипсете Exynos 2400e, Xiaomi 14T Pro - на Dimensity 9300+. Результаты их тестирования вы можете увидеть ниже на изображениях. В целом производительность лучше будет у Xiaomi. Он намного медленнее нагревается в играх, поддерживает специальный AI-чип, более быструю ОЗУ на 12 ГБ и 256 ГБ в базовой версии. При этом у S24 FE в минимальной комплектации вы получаете только 8/128 ГБ.

Samsung S24 FE оснащён тройной задней камерой. Основной датчик имеет 50 МП с оптической стабилизацией, также есть телевик на 8 МП, сверхширик на 12 МП. Селфи-камера здесь на 10 МП. Xiaomi 14T Pro по характеристикам имеет более качественную тройную камеру с основным модулем и телевиком на 50 МП, ультрашириком на 12 МП, фронтальной камерой на 32 МП.

Примеры фото с обоих телефонов - ниже. В целом оба устройства дают примерно одинаковые результаты. Также они могут записывать видео в разрешении до 8К.