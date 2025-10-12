Samsung Galaxy S25 FE подробно сравнили с iPhone 16 и выбрали лучший

Диагональ экрана у iPhone 16 составляет 6,3", у Samsung Galaxy S25 FE - 6,7". Первый выглядит компактнее и имеет более закруглённые грани в отличие от Samsung. Однако частота обновления экрана у Galaxy - 120 Гц, тогда как у iPhone - всего 60 Гц.

Оба смартфона включились примерно одновременно. Разблокировка на iPhone по Face ID, на Samsung - по сканеру отпечатков и по лицу. Но по лицу у Galaxy она работает медленнее, чем у iPhone.

С результатами тестирования обоих смартфонов в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже.