Опубликовано 12 октября 2025, 18:45
1 мин.

Samsung Galaxy S25 FE подробно сравнили с iPhone 16 и выбрали лучший

В базовой версии Galaxy стоит дешевле, но выглядит более громоздким
В одном из выпусков на YouTube-канале MaximumMobile рассказали, какой смартфон сейчас выгоднее брать: Galaxy S25 FE и iPhone 16.
Диагональ экрана у iPhone 16 составляет 6,3", у Samsung Galaxy S25 FE - 6,7". Первый выглядит компактнее и имеет более закруглённые грани в отличие от Samsung. Однако частота обновления экрана у Galaxy - 120 Гц, тогда как у iPhone - всего 60 Гц.

Оба смартфона включились примерно одновременно. Разблокировка на iPhone по Face ID, на Samsung - по сканеру отпечатков и по лицу. Но по лицу у Galaxy она работает медленнее, чем у iPhone.

С результатами тестирования обоих смартфонов в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже.

PUBG загружается на обоих устройствах с одинаковой скоростью. Идёт эта игра на них тоже очень плавно, и разницы между смартфонами нет никакой в игровой производительности.

Динамики чуть качественнее звучат на iPhone. Что касается камеры, то более функциональная она у Samsung: он предлагает 30-кратный зум (вместо 10-кратного у iPhone) и возможность съёмки в 8К.