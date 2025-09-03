Samsung Galaxy S25 Ultra и Huawei Pura 80 Ultra сравнили по качеству камер

В дневное время фото на основную камеру у S25 Ultra получаются более блеклыми, а на Huawei - более контрастными и насыщенными. Хотя бывают сценарии, когда всё наоборот: удачнее обрабатывает снимок Samsung, но в то же время у него много шумов.

В помещении между смартфонами особой разницы нет: оба справляются хорошо.

Снимки в вечернее и ночное время выходят на Pura 80 Ultra тоже более насыщенными, чем на Samsung. При этом Huawei обрабатывает фотографии очень сильно, а у S25 Ultra этой обработки почти нет.

Более детализированные селфи-фото выдаёт Samsung, но шумов у него заметно больше, чем у китайского конкурента.

Портреты на Huawei получаются более насыщенными и более детализированными. Samsung же предлагает более натуральную цветопередачу и обработку.

С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.