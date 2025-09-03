Samsung Galaxy S25 Ultra и Huawei Pura 80 Ultra сравнили по качеству камер

Samsung Galaxy S25 Ultra и Huawei Pura 80 Ultra сравнили по качеству камерИ однозначного лидера среди них не оказалось
В дневное время фото на основную камеру у S25 Ultra получаются более блеклыми, а на Huawei - более контрастными и насыщенными. Хотя бывают сценарии, когда всё наоборот: удачнее обрабатывает снимок Samsung, но в то же время у него много шумов.
В помещении между смартфонами особой разницы нет: оба справляются хорошо.
Снимки в вечернее и ночное время выходят на Pura 80 Ultra тоже более насыщенными, чем на Samsung. При этом Huawei обрабатывает фотографии очень сильно, а у S25 Ultra этой обработки почти нет.
Более детализированные селфи-фото выдаёт Samsung, но шумов у него заметно больше, чем у китайского конкурента.
Портреты на Huawei получаются более насыщенными и более детализированными. Samsung же предлагает более натуральную цветопередачу и обработку.
С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
В целом фотографии у Samsung S25 Ultra получаются более реалистичные, но и более шумные. В некоторых ситуациях гораздо красивее снимки выдаёт его конкурент - Huawei Pura 80 Ultra.