Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max сравнили по качеству камер

При съёмке на фронтальную камеру угол обзора немного шире на iPhone 16 Pro Max. При этом сразу заметно, что у Samsung есть проблемы с засветами на заднем фоне в ночное время. Днём же динамический диапазон лучше работает уже на S25 Ultra. Стабилизация при этом плюс-минус одинаковая. Проблема iPhone при съёмке видео — в большом количестве шумов по сравнению с Samsung.

Портретные фото и снимки на основную камеру получаются на оба смартфона очень близкими по качеству. При этом «из коробки» 16 Pro Max фотографирует в разрешении 24 МП. Это иногда даёт больше деталей на снимках по сравнению с S25 Ultra.

С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.