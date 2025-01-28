Телефоны
Опубликовано 28 января 2025, 11:15
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Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max сравнили по качеству камер

У обоих смартфонов всё ещё есть недоработки
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» продемонстрировал, как снимают фото и видео Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max, а также рассказал, есть ли у них изменения по сравнению с прошлым поколением.
Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max сравнили по качеству камер
© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

При съёмке на фронтальную камеру угол обзора немного шире на iPhone 16 Pro Max. При этом сразу заметно, что у Samsung есть проблемы с засветами на заднем фоне в ночное время. Днём же динамический диапазон лучше работает уже на S25 Ultra. Стабилизация при этом плюс-минус одинаковая. Проблема iPhone при съёмке видео — в большом количестве шумов по сравнению с Samsung.

Портретные фото и снимки на основную камеру получаются на оба смартфона очень близкими по качеству. При этом «из коробки» 16 Pro Max фотографирует в разрешении 24 МП. Это иногда даёт больше деталей на снимках по сравнению с S25 Ultra.

С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Вывод

В целом у S25 Ultra глобально ничего не поменялось, как и у iPhone 16 Pro Max. У смартфона от Apple очень шумный телевик. На основную камеру снимки получаются на оба устройства примерно одинаковые, но если iPhone фотографирует в режиме 24 МП, то детализация получается лучше у него. Также на Samsung есть проблемы с пересветами, чего нет на iPhone.