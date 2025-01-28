Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max сравнили по качеству камер

Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max сравнили по качеству камерУ обоих смартфонов всё ещё есть недоработки
При съёмке на фронтальную камеру угол обзора немного шире на iPhone 16 Pro Max. При этом сразу заметно, что у Samsung есть проблемы с засветами на заднем фоне в ночное время. Днём же динамический диапазон лучше работает уже на S25 Ultra. Стабилизация при этом плюс-минус одинаковая. Проблема iPhone при съёмке видео — в большом количестве шумов по сравнению с Samsung.
Портретные фото и снимки на основную камеру получаются на оба смартфона очень близкими по качеству. При этом «из коробки» 16 Pro Max фотографирует в разрешении 24 МП. Это иногда даёт больше деталей на снимках по сравнению с S25 Ultra.
С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
В целом у S25 Ultra глобально ничего не поменялось, как и у iPhone 16 Pro Max. У смартфона от Apple очень шумный телевик. На основную камеру снимки получаются на оба устройства примерно одинаковые, но если iPhone фотографирует в режиме 24 МП, то детализация получается лучше у него. Также на Samsung есть проблемы с пересветами, чего нет на iPhone.