Samsung Galaxy S25 Ultra оценили на 9/10 за ремонтопригодность

Вывод

В целом Galaxy S25 Ultra получил 9 баллов из 10 возможных за ремонтопригодность. Из них 1,5 из 2 за внутреннюю организацию и время на ремонт, а также за простоту замены экрана. По остальным показателям у смартфона были максимальные баллы.