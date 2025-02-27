Samsung Galaxy S25 Ultra сравнили по камере с Xiaomi 14 Ultra

В целом у Samsung получаются гораздо более сбалансированные фото, чем у Xiaomi. С точки зрения макросъёмки S25 Ultra тоже превосходит конкурента.

Селфи-фото по балансу лучше выходят у S25 Ultra, но вот с обработкой ярких объектов на заднем фоне лучше справляется Xiaomi. У 14 Ultra более широкий динамический диапазон.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.