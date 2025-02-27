Samsung Galaxy S25 Ultra сравнили по камере с Xiaomi 14 Ultra

Опубликовано 27 февраля 2025, 15:001 мин.
Samsung Galaxy S25 Ultra сравнили по камере с Xiaomi 14 UltraИ 14 Ultra оказался позади конкурента
В одном из выпусков на YouTube-канале The Tech Phenomena эксперт выяснил, кто фотографирует лучше: Galaxy S25 Ultra или Xiaomi 14 Ultra.
В целом у Samsung получаются гораздо более сбалансированные фото, чем у Xiaomi. С точки зрения макросъёмки S25 Ultra тоже превосходит конкурента.
Селфи-фото по балансу лучше выходят у S25 Ultra, но вот с обработкой ярких объектов на заднем фоне лучше справляется Xiaomi. У 14 Ultra более широкий динамический диапазон.
С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
Xiaomi 14 Ultra буквально на поколение отставал в снимках от Galaxy S25 Ultra. При этом некоторые разочаровываются в S25 Ultra потому, что он имеет множество небольших недоработок. Среди них, например, баланс белого.
Источник: The Tech Phenomena
Автор:Валерия Филимонова