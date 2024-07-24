Samsung Galaxy Z Flip6 оказался одним из лучших по ремонтопригодности складных смартфонов

В целом Samsung Galaxy Z Flip6 поставили 8 баллов из 10 возможных. Среди них: 1,5 балла из 2 за расположение компонентов и время ремонта, 1,5 балла из 2 за простоту обнаружения деталей, 1,5 балла из 2 за простоту замены экрана, 2 балла из 2 за простоту замены батареи, 1,5 балла из 2 за простоту замены остальные запчастей.