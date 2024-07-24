Samsung Galaxy Z Flip6 оказался одним из лучших по ремонтопригодности складных смартфонов

Опубликовано 24 июля 2024, 10:30
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Samsung Galaxy Z Flip6 оказался одним из лучших по ремонтопригодности складных смартфоновИ получил оценку в СЦ в 8 баллов из 10
На YouTube-канале PBKreviews эксперт разобрал полностью гибкий Galaxy Z Flip6 и выяснил, легко ли его будет чинить в дальнейшем.
Обе батареи внутри смартфона Galaxy Z Flip6 имеют специальные «язычки» для извлечения. Однако чтобы их заменить, вам сначала придётся снять заднюю крышку устройства, затем открутить 16 винтиков и отсоединить множество разных кабелей.
В целом Samsung Galaxy Z Flip6 поставили 8 баллов из 10 возможных. Среди них: 1,5 балла из 2 за расположение компонентов и время ремонта, 1,5 балла из 2 за простоту обнаружения деталей, 1,5 балла из 2 за простоту замены экрана, 2 балла из 2 за простоту замены батареи, 1,5 балла из 2 за простоту замены остальные запчастей.