Samsung и iPhone не вошли в ТОП-5: смартфоны с лучшими камерами по итогам слепого теста

На основную камеру лучший дневной снимок в целом вышел у Pixel 8 Pro, за ним шли Vivo X100 Pro, Honor Magic 6 Pro. Худшим в этой категории оказался Realme.

При слабом освещении на основную камеру лучше всех фотографирует Huawei P60 Pro. За ним на втором месте расположились Honor и Vivo, на третьем — Pixel 8 Pro.

В целом лучший портрет на основной объектив делал Honor, на втором месте был Pixel, а на третьем Realme.