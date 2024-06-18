Телефоны
Опубликовано 18 июня 2024, 01:30
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Samsung и iPhone не вошли в ТОП-5: смартфоны с лучшими камерами по итогам слепого теста

Всего сравнивались десять устройств
Эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» провёл слепое голосование за фотографии, сделанные с Oppo Find X7 Ultra, Pixel 8 Pro, Honor Magic 6 Pro, Vivo X100 Pro, Realme GT5 Pro, Huawei P60 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra, OnePlus 12, iPhone 15 Pro Max, и огласил результаты.
Samsung и iPhone не вошли в ТОП-5: смартфоны с лучшими камерами по итогам слепого теста
© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

На основную камеру лучший дневной снимок в целом вышел у Pixel 8 Pro, за ним шли Vivo X100 Pro, Honor Magic 6 Pro. Худшим в этой категории оказался Realme.

При слабом освещении на основную камеру лучше всех фотографирует Huawei P60 Pro. За ним на втором месте расположились Honor и Vivo, на третьем — Pixel 8 Pro.

В целом лучший портрет на основной объектив делал Honor, на втором месте был Pixel, а на третьем Realme.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Сверхширик оказался лучше всего у Vivo. За ним шли Honor и Samsung, а на третьем месте расположился Pixel.

В дневное время лучшие снимки на телевик делает Vivo. На втором месте — Pixel, на третьем — Honor. Лучший по качеству телевик для съёмки ночью тоже у Vivo, однако за ним на второй и третьей строчке расположились Honor и Pixel соответственно.

Портрет на телевик лучшим оказался у Pixel. За ним шли Honor и Vivo. С точки зрения зума на первом месте оказался Vivo, на втором — Honor, на третьем — Xiaomi.

Лучшие селфи-фото делает, согласно результатам голосования, Vivo. На втором месте по этому параметру находится Honor, на третьем — Pixel.

Вывод

По итогам тестирования лучшим камерофоном 2024 года оказался Vivo X100 Pro. Второе место занял Pixel 8 Pro, а третье — Honor Magic 6 Pro.