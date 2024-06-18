Samsung и iPhone не вошли в ТОП-5: смартфоны с лучшими камерами по итогам слепого теста

Samsung и iPhone не вошли в ТОП-5: смартфоны с лучшими камерами по итогам слепого тестаВсего сравнивались десять устройств
На основную камеру лучший дневной снимок в целом вышел у Pixel 8 Pro, за ним шли Vivo X100 Pro, Honor Magic 6 Pro. Худшим в этой категории оказался Realme.
При слабом освещении на основную камеру лучше всех фотографирует Huawei P60 Pro. За ним на втором месте расположились Honor и Vivo, на третьем — Pixel 8 Pro.
В целом лучший портрет на основной объектив делал Honor, на втором месте был Pixel, а на третьем Realme.
Сверхширик оказался лучше всего у Vivo. За ним шли Honor и Samsung, а на третьем месте расположился Pixel.
В дневное время лучшие снимки на телевик делает Vivo. На втором месте — Pixel, на третьем — Honor. Лучший по качеству телевик для съёмки ночью тоже у Vivo, однако за ним на второй и третьей строчке расположились Honor и Pixel соответственно.
Портрет на телевик лучшим оказался у Pixel. За ним шли Honor и Vivo. С точки зрения зума на первом месте оказался Vivo, на втором — Honor, на третьем — Xiaomi.
Лучшие селфи-фото делает, согласно результатам голосования, Vivo. На втором месте по этому параметру находится Honor, на третьем — Pixel.
Вывод
По итогам тестирования лучшим камерофоном 2024 года оказался Vivo X100 Pro. Второе место занял Pixel 8 Pro, а третье — Honor Magic 6 Pro.