Samsung S22 на процессорах Snapdragon и Exynos сравнили по скорости и автономности

В ходе обзора в выпуске на YouTube-канале эксперт сравнил Samsung S22 на Exynos 2200 с этой же моделью на Snapdragon 8 Gen 1. Всего теста было два: на скорость открытия приложений и на скорость разрядки аккумулятора.

Жители Канады и США при покупке S22 получают смартфон на Snapdragon 8 Gen 1, а вот жители большинства других стран - на Exynos 2200. Так какой же процессор всё-таки лучше?

Для первого теста авторы канала запускали на смартфонах такие приложения, как Starbucks, Word, Excel, «Камера» и пр. В целом быстрее запускались приложения на Snapdragon, в некоторых случаях - даже гораздо быстрее (например, программа для обработки фотографий). В целом разница между S22 на Snapdragon и Exynos составила 35 секунд.