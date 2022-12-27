Samsung S22 Ultra (SD8 Gen 1) против Note20 Ultra (SD865+): кто быстрее в реальной жизни

Ведущий канала TechReason в выпуске на YouTube сравнил Samsung Note20 Ultra на базе процессора Snapdragon 865+ с S22 Ultra, оснащённым Snapdragon 8Gen 1. Какой аппарат всё-таки окажется быстрее? Оба устройства имеют при этом 12 ГБ оперативной памяти.

Прежде всего эксперт сравнил смартфоны по скорости запуска. В этом тесте чуть быстрее был S22 Ultra.

Что касается дисплея, то на S22 Ultra стоит 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. На Note20 Ultra установлен 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления тоже 120 Гц.

Настройки, набиратель номера открывались с одинаковой скоростью. А вот при открытии Amazon немного быстрее работает S22 Ultra.