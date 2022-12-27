Samsung S22 Ultra (SD8 Gen 1) против Note20 Ultra (SD865+): кто быстрее в реальной жизни

Samsung S22 Ultra (SD8 Gen 1) против Note20 Ultra (SD865+): кто быстрее в реальной жизниПротестировали устройства в играх и приложениях
В одном из выпусков на YouTube-канале TechReason эксперты выяснили, какой смартфон от Samsung будет быстрее работать: Note20 Ultra со Snapdragon 865+ или S22 Ultra со Snapdragon 8Gen 1. Для этого на них запустили различные игры и приложения.
Фото: TechReason
Ведущий канала TechReason в выпуске на YouTube сравнил Samsung Note20 Ultra на базе процессора Snapdragon 865+ с S22 Ultra, оснащённым Snapdragon 8Gen 1. Какой аппарат всё-таки окажется быстрее? Оба устройства имеют при этом 12 ГБ оперативной памяти.
Прежде всего эксперт сравнил смартфоны по скорости запуска. В этом тесте чуть быстрее был S22 Ultra.
Что касается дисплея, то на S22 Ultra стоит 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. На Note20 Ultra установлен 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления тоже 120 Гц.
Настройки, набиратель номера открывались с одинаковой скоростью. А вот при открытии Amazon немного быстрее работает S22 Ultra.
Чуть быстрее показывает себя S22 Ultra и при загрузке игр: Candy Crush, Pin Out, Subway Surfers, PUBG. Однако, например, Spotify, Temple Run 2 запустились быстрее уже на Note20 Ultra.
По скорости загрузки веб-страниц в интернет-браузере нет однозначного лидера: быстрее оказывается то один, то другой смартфон.
Вывод
В целом, как можно видеть из результатов, Samsung Galaxy S22 Ultra работает немного быстрее, чем Note20 Ultra, но касается это только загрузки игр. В системных приложениях, приложениях для соцсетей иногда быстрее оказывается Note20 Ultra.