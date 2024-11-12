Samsung S24 FE или Realme GT 6: кто лучше?Однозначного победителя среди них нет
С точки зрения дисплея Realme GT 6 выигрывает. У него есть функция LTPO (автоматическое изменение частоты обновления экрана от 1 до 120 Гц), а максимальная яркость составляет 6000 нит. Сам дисплей изогнутый, с очень тонкими рамками.
Экран у Samsung немного меньше (6,7" против 6,78") и без LTPO. Частота обновления тоже 120 Гц, но пиковая яркость - 1900 нит. Также у этого смартфона очень большие рамки по сравнению с Realme.
Realme GT 6 оснащён тройной задней камерой. Она включает основной модуль на 50 МП, телевик на 50 МП, ширик на 8 МП. Селфи-камера имеет разрешение 32 МП. Видео записывать на GT 6 можно в 4К 60 к/с максимум.
На S24 FE установлена тоже тройная камера. Это основной объектив на 50 МП, телевик на 8 МП, ультраширик на 12 МП. Фронтальная камера здесь - с разрешением 10 МП. Максимальное разрешение видео у Samsung - 8К 30 к/с.
Примеры фото на оба смартфона - ниже. В основном разница между ними сводится к цветопередаче. У Samsung более естественные цвета по сравнению с Realme. Также GT 6 лучше с точки зрения зума, а S24 FE - по качеству широкоугольной камеры.
S24 FE работает на процессоре Exynos 2400e. При этом оперативной памяти у смартфона только 8 ГБ. На Realme GT 6 стоит Snapdragon 8s Gen 3. У него уже 12 ГБ оперативной памяти, а вот внутренней - максимум 256 ГБ (у Samsung - 512 ГБ). Результаты их тестирования - ниже.
В целом с точки зрения производительности оба смартфона идут на равных.
На S24 FE стоит аккумулятор ёмкостью 4700 мАч, а на GT 6 - 5500 мАч. При этом живёт в целом Realme несильно дольше, чем Samsung: всего где-то на час. Что касается зарядки, то S24 FE поддерживает блок питания максимум на 25 Вт, а GT 6 - на 120 Вт. Последний от 0 до 100% заряжается всего за 26 минут.
Вывод
Оба смартфона хороши, особенно для своей ценовой категории. При этом у Realme GT 6 гораздо лучше камеры, дисплей, выше скорость зарядки, работает он тоже дольше. Samsung S24 FE предлагает влагозащиту, функции искусственного интеллекта, достойные камеры, очень мощный процессор.