Samsung S24 FE или Realme GT 6: кто лучше?

С точки зрения дисплея Realme GT 6 выигрывает. У него есть функция LTPO (автоматическое изменение частоты обновления экрана от 1 до 120 Гц), а максимальная яркость составляет 6000 нит. Сам дисплей изогнутый, с очень тонкими рамками.

Экран у Samsung немного меньше (6,7" против 6,78") и без LTPO. Частота обновления тоже 120 Гц, но пиковая яркость - 1900 нит. Также у этого смартфона очень большие рамки по сравнению с Realme.

Realme GT 6 оснащён тройной задней камерой. Она включает основной модуль на 50 МП, телевик на 50 МП, ширик на 8 МП. Селфи-камера имеет разрешение 32 МП. Видео записывать на GT 6 можно в 4К 60 к/с максимум.

На S24 FE установлена тоже тройная камера. Это основной объектив на 50 МП, телевик на 8 МП, ультраширик на 12 МП. Фронтальная камера здесь - с разрешением 10 МП. Максимальное разрешение видео у Samsung - 8К 30 к/с.

Примеры фото на оба смартфона - ниже. В основном разница между ними сводится к цветопередаче. У Samsung более естественные цвета по сравнению с Realme. Также GT 6 лучше с точки зрения зума, а S24 FE - по качеству широкоугольной камеры.