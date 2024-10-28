Samsung S24 FE сравнили с S24+ и выбрали лучший за свои деньги

Samsung S24 FE сравнили с S24+ и выбрали лучший за свои деньгиЛучше сразу брать младшую версию
Комплект у S24+ и S24 FE полностью одинаковый. Вы получите вместе с телефоном только кабель.
Внешне оба устройства выглядят одинаково, только у FE больше рамки и сам по себе он массивнее. Дисплей на S24 FE тоже гораздо проще по сравнению с S24+. Пиковая яркость у него 1900 нит, а у флагмана 2400 нит. Также экран у FE-версии имеет сильный ШИМ, а частота обновления меняется только с 60 до 120 Гц.
Работают устройства на одном и том же процессоре — Exynos 2400. Но у старшей версии 12 ГБ ОЗУ, у младшей — 8 ГБ. При этом у FE он менее производительный за счёт снижения частоты. В повседневной работе между смартфонами разницы вы не заметите. Более того, на них вы можете без проблем и играть.
По автономности есть небольшая разница: у S24+ стоит батарея на 4900 мАч, у S24 FE — на 4700 мАч. Также первый поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, а второй — 25 Вт. В результате FE заряжается 1,5 часа, а S24+ - 1 час. Оба устройства также поддерживают беспроводную зарядку на 15 Вт. Работают оба телефона до конца дня точно: к вечеру остаётся 20−30%.
Основная камера в обоих случаях стоит одна и та же: на 50 МП. Ультраширик тоже одинаковый на 12 МП. Отличается только телевик: у S24+ он на 10 МП, у S24 FE — на 8 МП. Фотографии на основной объектив делают оба смартфона идентичные. Видео максимум записывать можно в 8К, в том числе на FE. В селфи-камерах на деле разницу вы тоже не заметите, хотя у старшей версии модуль на 12 МП, а у младшей на 10.
Вибромотор, как и динамики, у S24+ заметно получше, чем у S24 FE. По части связи устройства идентичны.
Вывод
S24 FE — это урезанная версия S24+. И его точно стоит брать, потому что принципиальной какой-то разницы между ним и старшей версией нет.