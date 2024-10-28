Samsung S24 FE сравнили с S24+ и выбрали лучший за свои деньги

По автономности есть небольшая разница: у S24+ стоит батарея на 4900 мАч, у S24 FE — на 4700 мАч. Также первый поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, а второй — 25 Вт. В результате FE заряжается 1,5 часа, а S24+ - 1 час. Оба устройства также поддерживают беспроводную зарядку на 15 Вт. Работают оба телефона до конца дня точно: к вечеру остаётся 20−30%.

Основная камера в обоих случаях стоит одна и та же: на 50 МП. Ультраширик тоже одинаковый на 12 МП. Отличается только телевик: у S24+ он на 10 МП, у S24 FE — на 8 МП. Фотографии на основной объектив делают оба смартфона идентичные. Видео максимум записывать можно в 8К, в том числе на FE. В селфи-камерах на деле разницу вы тоже не заметите, хотя у старшей версии модуль на 12 МП, а у младшей на 10.

Вибромотор, как и динамики, у S24+ заметно получше, чем у S24 FE. По части связи устройства идентичны.

Вывод

S24 FE — это урезанная версия S24+. И его точно стоит брать, потому что принципиальной какой-то разницы между ним и старшей версией нет.