На фронтальную камеру S24 Ultra и Vivo X200 Pro могут записывать видео в 4К 60 к/с максимум. При этом цвета более правильные на Samsung, а Vivo даёт более светлую картинку.

При съёмке видео днём в 4К 60 к/с более тёмное изображение в целом на Samsung, более светлое — на Vivo. Также у S24 Ultra бывают проблемы с балансом белого.

В сложных условиях у Vivo есть проблемы со стабилизацией в отличие от Samsung. Вечером и ночью при использовании зума у X200 Pro на изображении больше деталей. На Samsung в таких условиях получаются очень тёмные видео с большим количеством шумов. При съёмке на основную камеру в тёмное время суток в 4К 60 к/с картинка на S24 Ultra в целом гораздо хуже, чем на Vivo.

Что касается фотографий, то днём на основную камеры они получаются схожими. Но всё же деталей немного больше на Vivo X200 Pro, чем на Samsung.