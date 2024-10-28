Samsung S24 Ultra сравнили с лучшим по камерам «китайцем» — Vivo X200 ProS24 Ultra часто не хватало деталей
На фронтальную камеру S24 Ultra и Vivo X200 Pro могут записывать видео в 4К 60 к/с максимум. При этом цвета более правильные на Samsung, а Vivo даёт более светлую картинку.
При съёмке видео днём в 4К 60 к/с более тёмное изображение в целом на Samsung, более светлое — на Vivo. Также у S24 Ultra бывают проблемы с балансом белого.
В сложных условиях у Vivo есть проблемы со стабилизацией в отличие от Samsung. Вечером и ночью при использовании зума у X200 Pro на изображении больше деталей. На Samsung в таких условиях получаются очень тёмные видео с большим количеством шумов. При съёмке на основную камеру в тёмное время суток в 4К 60 к/с картинка на S24 Ultra в целом гораздо хуже, чем на Vivo.
Что касается фотографий, то днём на основную камеры они получаются схожими. Но всё же деталей немного больше на Vivo X200 Pro, чем на Samsung.
Портретные фото выходят более правильные по цветам у Samsung. При этом у Vivo бывают на них засветы, но и детализация обычно лучше.
Вывод
В целом Samsung S24 Ultra показал себя неплохо. Он давал более натуральную картинку, но часто ему не хватало деталей. Vivo X200 Pro делал снимки очень хорошие, хотя у него были некоторые перегибы по яркости и по цветопередаче. Примеры фотографий — выше.