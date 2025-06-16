Samsung S25 Edge согнулся у обзорщика спустя месяц обычного использования

Спустя несколько недель пользования S25 Edge блогер заметил, что у смартфона образовался небольшой, но заметный изгиб. Это точно не связано с падениями гаджета, потому что его не роняли. Вероятно, слабое место находится около кнопки питания, где расположена камера.

Что касается ёмкости аккумулятора, то 3900 мА*ч может вам действительно не хватить. Но всё зависит от того, как вы пользуетесь смартфоном. Если вы большую часть времени пользуетесь Wi-Fi и выполняете простые задачи на устройстве типа оправки сообщений, использования соцсетей, прокручивания ленты, прослушивания музыки, подкастов, то вам без проблем S25 Edge хватит на целый день. Но если вы пользуетесь мобильными сетями 4G, 5G, GPS, то на день устройства уже не будет хватать.