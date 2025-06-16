Samsung S25 Edge согнулся у обзорщика спустя месяц обычного использования

Samsung S25 Edge согнулся у обзорщика спустя месяц обычного использованияВот о чём ещё нужно знать перед покупкой
Спустя несколько недель пользования S25 Edge блогер заметил, что у смартфона образовался небольшой, но заметный изгиб. Это точно не связано с падениями гаджета, потому что его не роняли. Вероятно, слабое место находится около кнопки питания, где расположена камера.
Что касается ёмкости аккумулятора, то 3900 мА*ч может вам действительно не хватить. Но всё зависит от того, как вы пользуетесь смартфоном. Если вы большую часть времени пользуетесь Wi-Fi и выполняете простые задачи на устройстве типа оправки сообщений, использования соцсетей, прокручивания ленты, прослушивания музыки, подкастов, то вам без проблем S25 Edge хватит на целый день. Но если вы пользуетесь мобильными сетями 4G, 5G, GPS, то на день устройства уже не будет хватать.
Один из компромиссов S25 Edge состоит в том, что у вас не будет телефотообъектива (и качественного зума). На задней панели установлены только основной и ультраширокоугольный модули. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.
У вас точно не будет с S25 Edge проблем с многозадачностью и запуском любых игр. Функции ИИ тоже радуют.
Вывод
С одной стороны, Galaxy S25 Edge имеет худший, чем у других флагманов, набор камер, а также гнётся при использовании. С другой стороны, он работает очень быстро и имеет множество функций ИИ. Покупать его точно не стоит тем, кто хочет обладать как можно большим количеством возможностей, лучшими камерами или кто ограничен в деньгах. Но если вы хотите приобрести что-то суперэлегантное и лёгкое, то S25 Edge может подойти.