Samsung S25 Edge сравнили с iPhone 16 Pro Max по камерам

Оба смартфона умеют записывать видео в 4К 30 к/с на фронтальную камеру. На дневных снимках небо у iPhone выглядит более драматично и привлекает внимание, а у Samsung оно более "плоское". Кроме того, S25 Edge лучше справляется с тенями. Фото на Samsung получаются обычно более холодные, а на iPhone - более тёплые.

При 2-кратном увеличении снимки выходят сопоставимыми по качеству в обоих случаях. Что касается 5-кратного увеличения, то оно даёт более чёткие фото на iPhone 16 Pro Max.

Портретные фото получаются лучше то на одном, то на другом смартфоне. Что касается селфи, то более точно передаёт тон кожи iPhone.