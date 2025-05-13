Samsung S25 Edge сравнили с iPhone 16 Pro Max по камерам

Samsung S25 Edge сравнили с iPhone 16 Pro Max по камерамОднозначного победителя среди них не оказалось
Оба смартфона умеют записывать видео в 4К 30 к/с на фронтальную камеру. На дневных снимках небо у iPhone выглядит более драматично и привлекает внимание, а у Samsung оно более "плоское". Кроме того, S25 Edge лучше справляется с тенями. Фото на Samsung получаются обычно более холодные, а на iPhone - более тёплые.
При 2-кратном увеличении снимки выходят сопоставимыми по качеству в обоих случаях. Что касается 5-кратного увеличения, то оно даёт более чёткие фото на iPhone 16 Pro Max.
Портретные фото получаются лучше то на одном, то на другом смартфоне. Что касается селфи, то более точно передаёт тон кожи iPhone.
По части видеосъёмки на основную и широкоугольную камеру в 4К 30 к/с по-прежнему впереди iPhone. У него лучше цвета и шире динамический диапазон.
При слабом освещении селфи-фото более чёткие и с более реалистичным тоном кожи выходят на 16 Pro Max. Если количество света минимальное, то S25 Edge уверенно лидирует. Это касается как основной, так и широкоугольной камеры.
При 2-кратном увеличении Samsung лучше справляется с обработкой источников света. То же самое наблюдается при 3-кратном увеличении. А вот при 5-кратном увеличении себя показывает лучше уже iPhone.
Портретные фото при плохом освещении лучше выходят то на один, то на другой смартфон.