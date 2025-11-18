Samsung S25 и не только: перечислены самые компактные на сегодня смартфоны

Samsung Galaxy S25. За 60-70 тысяч рублей вы получите смартфон с топовым процессором, экраном с диагональю 6,2", поддержкой LTPO. Его недостаток - это небольшой аккумулятор на 4000 мА*ч. Хватать его вам будет только на день.

iPhone 16e. Он работает на чипе А18, а экран у него такой же, как у iPhone 14. Камера здесь всего одна, а ёмкость батареи - 4005 мА*ч.

Sony Xperia 10 VII. Вы получите среднебюджетный процессор Snapdragon 6 Gen 3, экран с диагональю 6,1" без выреза, двойную камеру, аккумулятор на 5000 мА*ч, разъём для наушников.

Ulefone Armor 20 Mini. Один из вариантов компактных защищённых смартфонов. Защита корпуса здесь по стандарту IP69K, а аккумулятор на 6200 мА*ч.

Cubot KingKong Mini 4. Это более дешёвый защищённый "компакт".