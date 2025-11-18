Samsung S25 и не только: перечислены самые компактные на сегодня смартфоны

Samsung S25 и не только: перечислены самые компактные на сегодня смартфоныЕсли вы уже устали от "лопат"
Samsung Galaxy S25. За 60-70 тысяч рублей вы получите смартфон с топовым процессором, экраном с диагональю 6,2", поддержкой LTPO. Его недостаток - это небольшой аккумулятор на 4000 мА*ч. Хватать его вам будет только на день.
iPhone 16e. Он работает на чипе А18, а экран у него такой же, как у iPhone 14. Камера здесь всего одна, а ёмкость батареи - 4005 мА*ч.
Sony Xperia 10 VII. Вы получите среднебюджетный процессор Snapdragon 6 Gen 3, экран с диагональю 6,1" без выреза, двойную камеру, аккумулятор на 5000 мА*ч, разъём для наушников.
Ulefone Armor 20 Mini. Один из вариантов компактных защищённых смартфонов. Защита корпуса здесь по стандарту IP69K, а аккумулятор на 6200 мА*ч.
Cubot KingKong Mini 4. Это более дешёвый защищённый "компакт".
Unihertz 8849 Tank Mini 1. Это типичный защищённый "кирпич", но немного уменьшённый. Экран у него 4,3", чип Helio G99, батарея на 5800 мА*ч.
Unihertz Jelly Max. Дисплей здесь установлен 5,05-дюймовый с IPS-матрицей. Процессор - средней класса (Dimensity 7300), аккумулятор на 4000 мА*ч.
Meizu 22. Этот смартфон - для китайского рынка со всеми вытекающими. Дисплей у него на 6,3" с LTPO, процессор Snapdragon 8s Gen 4, аккумулятор на 5510 мА*ч.
Bluefox NX1. Миниатюрная модель от молодой китайской фирмы. Оснащён смартфон дисплеем на 4", камерой 20 МП, процессором Helio G81, 4/64 или 8/128 ГБ памяти.
Xiaomi Qin K25. Отличается этот аппарат компактностью и необычной формой выступа для фронтальной камеры. Чип здесь установлен Helio G81, но памяти всего 4/128 ГБ без возможности расширения. Аккумулятор тоже "мини" - на 2150 мА*ч.