Samsung S25 Ultra и OnePlus 13 выступили почти на равных в сравнении фото

Samsung S25 Ultra и OnePlus 13 выступили почти на равных в сравнении фотоНо за свои деньги более выгодным оказался китайский смартфон
У S25 Ultra в целом намного меньше естественной насыщенности и больше контраста. При этом автоматический профиль OnePlus 13 выглядит великолепно. Также Samsung делает снимки более холодными, чем они есть на самом деле.
При этом фото с ярким светом сзади объекта получаются удачнее на OnePlus. А вот в макросъёмке лидирует Samsung.
Снимки при увеличении в 3 раза более качественными выходят на OnePlus по сравнению с Samsung.
С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
По мнению ведущего, S25 Ultra вообще не стоит денег, которые за этот смартфон просят. Особенно это касается качества фото. OnePlus 13 за свою цену предлагает гораздо больше в плане снимков, чем Samsung. Конечно, у него плохие селфи-фотографии, хуже макросъёмка. Но для своей стоимости OnePlus фотографирует отлично.