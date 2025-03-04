Samsung S25 Ultra и OnePlus 13 выступили почти на равных в сравнении фото

У S25 Ultra в целом намного меньше естественной насыщенности и больше контраста. При этом автоматический профиль OnePlus 13 выглядит великолепно. Также Samsung делает снимки более холодными, чем они есть на самом деле.

При этом фото с ярким светом сзади объекта получаются удачнее на OnePlus. А вот в макросъёмке лидирует Samsung.

Снимки при увеличении в 3 раза более качественными выходят на OnePlus по сравнению с Samsung.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.