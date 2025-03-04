Телефоны
Опубликовано 04 марта 2025, 02:15
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Samsung S25 Ultra и OnePlus 13 выступили почти на равных в сравнении фото

Но за свои деньги более выгодным оказался китайский смартфон
На YouTube-канале The Tech Phenomena протестировали в фотосъёмке смартфоны OnePlus 13 и Samsung S25 Ultra.
Samsung S25 Ultra и OnePlus 13 выступили почти на равных в сравнении фото
© The Tech Phenomena

У S25 Ultra в целом намного меньше естественной насыщенности и больше контраста. При этом автоматический профиль OnePlus 13 выглядит великолепно. Также Samsung делает снимки более холодными, чем они есть на самом деле.

При этом фото с ярким светом сзади объекта получаются удачнее на OnePlus. А вот в макросъёмке лидирует Samsung.

Снимки при увеличении в 3 раза более качественными выходят на OnePlus по сравнению с Samsung.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© The Tech Phenomena

Вывод

По мнению ведущего, S25 Ultra вообще не стоит денег, которые за этот смартфон просят. Особенно это касается качества фото. OnePlus 13 за свою цену предлагает гораздо больше в плане снимков, чем Samsung. Конечно, у него плохие селфи-фотографии, хуже макросъёмка. Но для своей стоимости OnePlus фотографирует отлично.