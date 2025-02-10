Samsung S25 Ultra сравнили с «убийцей флагманов» OnePlus 13 по качеству камер

В дневное время видео Samsung снимает по качеству немного лучше в 4К 60 к/с, чем OnePlus. Что касается селфи-камеры, то угол обзора больше оказывается у OnePlus 13. В то же время более естественные цвета даёт Samsung.

Портретное видео у S25 Ultra доступно в максимальном разрешении 4К, у OnePlus 13 — только в 1080p.

Уступает Samsung конкуренту и в способности делать чёткие фото в движении.

С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.