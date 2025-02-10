Samsung S25 Ultra сравнили с «убийцей флагманов» OnePlus 13 по качеству камер

Опубликовано 10 февраля 2025, 00:451 мин.
Samsung S25 Ultra сравнили с «убийцей флагманов» OnePlus 13 по качеству камерИ Samsung во многом разочаровал
В одном из выпусков на YouTube-канале Dariusz Tech выяснили, какой смартфон показывает себя лучше в фото- и видеосъёмке: OnePlus 13 или Samsung Galaxy S25 Ultra.
В дневное время видео Samsung снимает по качеству немного лучше в 4К 60 к/с, чем OnePlus. Что касается селфи-камеры, то угол обзора больше оказывается у OnePlus 13. В то же время более естественные цвета даёт Samsung.
Портретное видео у S25 Ultra доступно в максимальном разрешении 4К, у OnePlus 13 — только в 1080p.
Уступает Samsung конкуренту и в способности делать чёткие фото в движении.
С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
У OnePlus 13 потретные снимки были намного лучше, чем у S25 Ultra. Также OnePlus превзошёл конкурента в съёмке на селфи-камеру, фото в движении. С другой стороны S25 Ultra даёт возможность записывать видео в 4К 120 к/с, в 8К. Но не забывайте, что Samsung и стоит гораздо дороже.
Источник: Dariusz Tech
Автор:Валерия Филимонова