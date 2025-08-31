Телефоны
Samsung S25 заткнул за пояс новый Pixel 10 в сравнении камер

Пиксель оказался лучше только в зуме 5x и по автономности, но огорчил "мерцающим" экраном
Ведущий YouTube-канала Techmo показал, как в реальной жизни справляются с фото- и видеосъёмкой, а также другими задачами Pixel 10 и Galaxy S25.
Фотографии на Pixel в целом получаются более тёплыми, а на Samsung - более холодными. Это видно по снимкам из кафе. Также S25 делает фото более насыщенным, а Pixel 10 - более натуральным.

На сверхширик снимки в помещении у Samsung выходят чуть более резкими. То же самое касается видео.

Качество зума у Pixel лучше, хотя приближать он может только в 20 раз, а не в 30, как Samsung.

Что касается тестирования процессоров, то оба смартфона выдали схожие результаты. При этом функций в прошивке от Samsung больше, чем у Pixel.

Одна из серьёзных проблем Pixel - это мерцание экрана. Оно составляет 240 Гц, что просто ужасно и может привести к усталости глаз. У S25 ситуация с ШИМом получше.

Видеосъёмка однозначно лучше у Samsung. И по обработке, и по цветам. Качество видео в ночное время у смартфонов сопоставимо.

Примеры фотографий с обоих смартфонов вы можете увидеть ниже.

На второй день активного использования Pixel 10 и Galaxy S25 у них осталось 15% и 7% заряда соответственно. Однако разница в ёмкости батареи между ними - 1000 мА*ч.

Вывод

В целом от Pixel 10 у эксперта остались смешанные ощущения. С одной стороны, Google добавила телевик, с другой - уменьшила основной модуль. Из-за этого качество видео на основную камеру стало невысоким. Ёмкость аккумулятора у Pixel стала 5000 мАч, но из-за чипсета тоже есть вопросы, так как Samsung с 4000 мАч работает примерно столько же по времени. Смартфон также стал тяжелее, экран ярче, но не решилась проблема с ШИМ. При этом цена на новинку просто заоблачная.