Samsung S25 заткнул за пояс новый Pixel 10 в сравнении камер

Фотографии на Pixel в целом получаются более тёплыми, а на Samsung - более холодными. Это видно по снимкам из кафе. Также S25 делает фото более насыщенным, а Pixel 10 - более натуральным.

На сверхширик снимки в помещении у Samsung выходят чуть более резкими. То же самое касается видео.

Качество зума у Pixel лучше, хотя приближать он может только в 20 раз, а не в 30, как Samsung.

Что касается тестирования процессоров, то оба смартфона выдали схожие результаты. При этом функций в прошивке от Samsung больше, чем у Pixel.

Одна из серьёзных проблем Pixel - это мерцание экрана. Оно составляет 240 Гц, что просто ужасно и может привести к усталости глаз. У S25 ситуация с ШИМом получше.

Видеосъёмка однозначно лучше у Samsung. И по обработке, и по цветам. Качество видео в ночное время у смартфонов сопоставимо.

Примеры фотографий с обоих смартфонов вы можете увидеть ниже.

На второй день активного использования Pixel 10 и Galaxy S25 у них осталось 15% и 7% заряда соответственно. Однако разница в ёмкости батареи между ними - 1000 мА*ч.