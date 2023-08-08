Samsung Z Fold 5 и Flip 5 неадекватно дорогие. Но это хорошие смартфоны

Samsung Galaxy Z Fold 5 внешне по сравнению с предшественником практически не изменился. По комплектации тоже никаких изменений нет: вы получаете вместе с со смартфоном только кабель.

К сожалению, фронтальная камера у Galaxy Z Fold 5 очень плохая. Но для видеозвонков вполне сойдёт. Также сам аппарат очень узкий и пользоваться им не особо удобно, хотя привыкнуть можно.

Из достоинств новинки можно выделить защиту от воды по стандарту IPX8, отсутствие щели между экранами в складном виде, более компактный внешний вид.

У внутреннего экрана максимальная яркость увеличилась с 1000 нит до 1750 нит. В остальном у дисплея осталось всё по-старому. То есть частота обновления 120 Гц, 7,6 дюйма диагональ. С ШИМом тоже всё плохо. Внешний экран у Galaxy Z Fold 5 тоже изменился, но незначительно. Диагональ стала 6,2 дюйма, частота обновления - до 120 Гц, стекло Gorilla Glass Victus 2.

Также Galaxy Z Fold 5, как и предыдущие версии, - это единственные раскладушки, которые поддерживают стилус.

Из железа стоит на Galaxy Z Fold 5 - Snapdragon 8 Gen 2. Оперативной памяти уже 12 ГБ, постоянной - 256, 512 ГБ и 1 ТБ. С результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.

Genshin Impact без проблем идёт на смартфоне на максимальных настройках. В среднем удаётся в этой игре получить 116-120 к/с, нагрев - умеренный. В Call of Duty аппарат выдаёт 57-60 к/с без лагов и фризов, в War Thunder Mobile - 116-120 к/с.

Основная камера имеет у Galaxy Z Fold 5 50 МП, телевик на 10 МП и ширик на 12 МП. Все три камеры неплохо по балансу снимают и днём, и вечером. Фронталки здесь две: одна на 10, другая - на 4 МП. И снимают селфи-камеры довольно посредственно.

Батарея имеет ёмкость у новинки 4400 мА*ч. По части автономности вы получите максимум 5 часов экрана. Правда, есть вероятность, что с обновлениями это должны исправить.