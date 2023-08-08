Samsung Z Fold 5 и Flip 5 неадекватно дорогие. Но это хорошие смартфоны

Samsung Z Fold 5 и Flip 5 неадекватно дорогие. Но это хорошие смартфоныВот в чём состоят их особенности
В одном из выпусков на YouTube-канале Rozetked эксперт протестировал в работе два складных смартфона от Samsung: Galaxy Z Fold 5 и Flip 5.
Samsung Galaxy Z Fold 5 внешне по сравнению с предшественником практически не изменился. По комплектации тоже никаких изменений нет: вы получаете вместе с со смартфоном только кабель.
К сожалению, фронтальная камера у Galaxy Z Fold 5 очень плохая. Но для видеозвонков вполне сойдёт. Также сам аппарат очень узкий и пользоваться им не особо удобно, хотя привыкнуть можно.
Из достоинств новинки можно выделить защиту от воды по стандарту IPX8, отсутствие щели между экранами в складном виде, более компактный внешний вид.
У внутреннего экрана максимальная яркость увеличилась с 1000 нит до 1750 нит. В остальном у дисплея осталось всё по-старому. То есть частота обновления 120 Гц, 7,6 дюйма диагональ. С ШИМом тоже всё плохо. Внешний экран у Galaxy Z Fold 5 тоже изменился, но незначительно. Диагональ стала 6,2 дюйма, частота обновления - до 120 Гц, стекло Gorilla Glass Victus 2.
Также Galaxy Z Fold 5, как и предыдущие версии, - это единственные раскладушки, которые поддерживают стилус.
Из железа стоит на Galaxy Z Fold 5 - Snapdragon 8 Gen 2. Оперативной памяти уже 12 ГБ, постоянной - 256, 512 ГБ и 1 ТБ. С результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.
Genshin Impact без проблем идёт на смартфоне на максимальных настройках. В среднем удаётся в этой игре получить 116-120 к/с, нагрев - умеренный. В Call of Duty аппарат выдаёт 57-60 к/с без лагов и фризов, в War Thunder Mobile - 116-120 к/с.
Основная камера имеет у Galaxy Z Fold 5 50 МП, телевик на 10 МП и ширик на 12 МП. Все три камеры неплохо по балансу снимают и днём, и вечером. Фронталки здесь две: одна на 10, другая - на 4 МП. И снимают селфи-камеры довольно посредственно.
Батарея имеет ёмкость у новинки 4400 мА*ч. По части автономности вы получите максимум 5 часов экрана. Правда, есть вероятность, что с обновлениями это должны исправить.
В Samsung Galaxy Z Flip 5 по сравнению с его предыдущей версией изменений больше. У него увеличили внешний экран, улучшили процессор. Щели между экранами в складном виде у смартфона тоже нет, а защита от воды - по стандарту IPX8 (X означает, что защиты от пыли нет). При этом внешняя складка сильно заметна, как и на Fold, и пальцами она тоже ощущается.
Диагональ внешнего экрана у Galaxy Z Flip 5 стала 3,4 дюйма. Матрица здесь тоже на 60 Гц. Но с этого экрана всё равно нельзя полноценно управлять смартфоном, так как на нём находятся только виджеты и несколько адаптированных приложений.
Также благодаря большому внешнему экрану вы сможете легко делать селфи. Кроме того, можно согнуть смартфон под углом и фотографироваться без штатива. Камера умеет сама приближать, менять фокус и переключаться между объективами.
Сами камеры при этом не изменились вообще. Основной объектив имеет 12 МП, ультраширик - 12 МП, фронтальная камера - 10 МП.
Процессор здесь тоже Snadragon 8 Gen 2. Встроенной памяти у Galaxy Z Flip 5 - 256 ГБ или 512 ГБ, оперативной - 8 ГБ.
Смартфон работает быстрее предшественника, но у него большие проблемы с играми и нагревом. К примеру, Genshin Impact нередко подвисает уже спустя 20 минут игры. Нормально идёт разве что Call of Duty.
Автономность осталась у Galaxy Z Flip 5 без изменений. Аккумулятор имеет ёмкость 3700 мА*ч и обеспечивает всего 4 часа экрана.
Вывод
Galaxy Z Flip 5 - неплохой телефон, но его однозначно обходит Motorola Razr 40 Ultra. Поэтому брать Flip 5 имеет смысл тем, кто связан с экосистемой Samsung и хочет именно такую раскладушку.
У Galaxy Z Fold 5 однозначно лучший экран, лучший шарнир, отличные камеры, есть поддержка беспроводной зарядки. Также на этой раскладушке стоит система, идеально подходящая именно для складных смартфонов.