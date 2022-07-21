Самый дешёвый смартфон Samsung в 2022 году: стоит ли такой вообще покупать?

На сегодняшний день Galaxy A03 Core является самым дешёвым аппаратом от Samsung. Но есть ли смысл его покупать?

В комплекте с устройством идёт скрепка для открытия лотка для SIM-карт, кабель, а также зарядка в 7,8 Вт. При этом батарея у устройства довольно большая: это 5000 мА*ч.

A03 Core имеет полностью пластиковый корпус. Но при этом он не глянцевый, а матовый. Диагональ экрана у устройства составляет 6,5 дюйма, частота обновления - 60 Гц. По словам эксперта, дисплей установлен на этом смартфоне очень простой, то есть для переписки в соцсетях, чтения новостей и т.п. его вполне хватит.

Процессор стоит на Galaxy A03 Core самый бюджетный: это Unisoc SC9863A. Объём памяти смартфона - всего 2/32 ГБ. Работает сам по себе Samsung при этом довольно шустро. Правда, некоторых популярных функций у него нет: например, NFC или сканера отпечатков.

Разрешение основной камеры у A03 Core равняется 8 МП, у фронтальной - 5 МП. При этом каких-то дополнительных режимов (кроме «Панорамы», «Фотографии» и «Видео») нет, то есть подойдёт смартфон по большей части для того, чтобы фотографировать какие-нибудь документы. В целом работают оба модуля вполне неплохо.