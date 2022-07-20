Самый дешёвый смартфон Xiaomi 2020 года против такого же в 2022 году: что изменилось и какой лучше

Ведущий канала DimaViper Live в одном из выпусков представил обзор двух аппаратов от Xiaomi. Это Redmi 9A, вышедший в 2020 году, и Redmi 10A, появившийся совсем недавно.

Комплектация у аппарата вообще не изменилась. Вместе с 9А вы получали зарядку в 10 Вт и кабель. И то же самое лежит в коробке с новым 10А. По габаритам модели также абсолютно идентичны.

Прежде всего, нужно отметить, что на 10А появился сканер отпечатка. У модели Xiaomi Redmi 9А его не было вообще.

Быстрее же из новой и старой модели запустилась новая. Возможно, это связано с тем, что объём памяти у версии Redmi 9А составляет 2/32 ГБ, у 10А - 4/64 ГБ.

Экраны у устройств тоже абсолютно идентичны. Все характеристики у них совпадают. Однако 9А работает всё ещё на Android 10, а вот на 10А стоит Android 11.

Процессор стоит в обоих случаях один и тот же. Это MediaTek Helio G25. Сам по себе он уже довольно слабый и довольно устаревший. Единственное, что изменилось, - это объём памяти. Вместо 2/32 ГБ на 10А стоит уже 4/64 ГБ. Во всех тестах ведут себя смартфоны тоже примерно одинаково. Все результаты вы можете видеть ниже.