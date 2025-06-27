Самый дешёвый Xiaomi 2025 г. — Redmi A5 — подробно протестировали

Redmi A5 поставляется в коробке вместе с блоком питания на 15 Вт, кабелем для зарядки, чехлом, ключом для лотка. Копией этой модели является Poco C71.

Динамики у Redmi A5 моно, ИК-порта нет, при этом есть разъём для наушников. Оснащён смартфон также IPS-экраном с диагональю 6,8", разрешением 720р, частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость на улице с HDR - в районе 476 люксов, но устройство быстро перегревается и авторежимы подбора яркости работают некорректно.

Работает смартфон на процессоре Unisoc T7250. Оперативной памяти у него 3 или 4 ГБ, внутренней - 64 или 128 ГБ. Операционная система урезанная - Android Go Edition. Сканер отпечатков работает нормально, но иногда всё же тормозит, а распознавание по лицу работает только при хорошем освещении. Датчик приближения здесь виртуальный.

Аккумулятор стоит на Redmi A5 ёмкостью 5200 мА*ч. В PCMark смартфон набрал 10 часов 50 минут. До 100% заряжается он от родного адаптера за примерно 2 часа 15 минут. С результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.

Основная камера у Redmi A5 на 32 МП с максимальным разрешением видеосъёмки 1080р 30 к/с, фронтальная - на 8 МП с возможностью записывать видео тоже в 1080р 30 к/с. Примеры фотографий вы можете увидеть ниже.