Самый дорогой Samsung сравнили с лучшими китайскими смартфонами по скорости работы и выносливости

Самый дорогой Samsung сравнили с лучшими китайскими смартфонами по скорости работы и выносливостиВсего протестировали пять моделей
Ведущий YouTube-канала TechNick протестировал в трёх программах пять моделей смартфонов. Это Samsung S22 Ultra, Xiaomi 12 Pro, OnePlus 10 Pro, Oppo Find X5 Pro, Vivo X Note. Из бенчмарков были Geekbench, AnTuTu, 3DMARK.
В целом по характеристикам все аппараты довольно близки. Только у S22 Ultra объём постоянной памяти составляет 512 ГБ, а у других смартфонов - 256 ГБ. Все модели также работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 1.
К концу третьего теста сильнее всего нагрелся OnePlus: его температура составила 58,3 градуса Цельсия. Самым холодным оказался Samsung со значением 48,4 градуса Цельсия.
Что касается заряда батареи, то по этому пункту вновь лидирует S22 Ultra: он потерял всего 8 процентов. Худшим становится в плане выносливости Xiaomi 12 Pro: у него заряд снизился на 11 процентов.
Победителем в AnTuTu стал Vivo X Note, набравший более миллиона баллов. А вот самым слабым оказался Samsung S22 Ultra со значением 971 584 баллов.
В однопоточном режиме в Geekbench лучшие результаты были у OnePlus 10 Pro (1 253 балла), худшие - у Samsung (1 003 балла), в многопоточном - у Vivo X Note (3 542 балла) и OnePlus 10 Pro (3 257 баллов) соответственно.
Лидером в 3DMARK стал OnePlus (9 659 баллов), а на последнем месте оказался Samsung (6 941 балл). Средний FPS равнялся при этом 57,8 к/с и 41,6 к/с соответственно.
Результаты всех тестов вы можете увидеть на изображениях выше.