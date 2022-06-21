Самый дорогой Samsung сравнили с лучшими китайскими смартфонами по скорости работы и выносливости

Ведущий YouTube-канала TechNick протестировал в трёх программах пять моделей смартфонов. Это Samsung S22 Ultra, Xiaomi 12 Pro, OnePlus 10 Pro, Oppo Find X5 Pro, Vivo X Note. Из бенчмарков были Geekbench, AnTuTu, 3DMARK.

В целом по характеристикам все аппараты довольно близки. Только у S22 Ultra объём постоянной памяти составляет 512 ГБ, а у других смартфонов - 256 ГБ. Все модели также работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 1.

К концу третьего теста сильнее всего нагрелся OnePlus: его температура составила 58,3 градуса Цельсия. Самым холодным оказался Samsung со значением 48,4 градуса Цельсия.

Что касается заряда батареи, то по этому пункту вновь лидирует S22 Ultra: он потерял всего 8 процентов. Худшим становится в плане выносливости Xiaomi 12 Pro: у него заряд снизился на 11 процентов.