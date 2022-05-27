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Самый дорогой смартфон Sony против... не самого дорогого. Угадайте, кто победил?

Результаты оказались неоднозначными
Ведущий YouTube-канала «Честный блог» сравнил по качеству фото и видео два смартфона Sony: Xperia Pro-I и Xperia 1 Mark III. Как ни странно, не во всех случаях более дорогая модель была лучше.
Самый дорогой смартфон Sony против... не самого дорогого. Угадайте, кто победил?

Фил Беликов, ведущий «Честного блога» на YouTube выяснил, насколько по качеству камер Xperia Pro-I превосходит Xperia 1 Mark III.

Сначала эксперт оценил видеосъёмку. В вечерних условиях в Full HD 60 к/с гораздо лучше детализация оказывается у Xperia Pro-I, а вот в 4К 60 к/с - у Xperia 1 Mark III. Кроме того, на Pro-версии в 4К стабилизация заметно хуже, чем на Xperia 1 Mark III. При переключении на широкоугольный объектив вновь Xperia 1 Mark III превосходит Xperia Pro-I. В съёмке на телеобъектив (с трёхкратным увеличением) лидирует Pro, однако само приближение на нём меньше, чем на Xperia 1 Mark III. В дневное же время видео на основную по качеству получается примерно одинаковым в обоих случаях.

При записи видео в Full HD 30 к/с на фронтальную камеру Pro-версия выдаёт более тёмную картинку. Однако в целом результат получается почти идентичным.

После этого специалист перешёл к рассмотрению фотографий. Ночные снимки на основной модуль более контрастными, детализированными и с меньшим числом засветов выходят на Xperia Pro-I. Но при использовании трёхкратного увеличения на Pro-версии появляются засветы, а детализация ухудшается по сравнению с Xperia 1 Mark III. Фото с широкоугольной камеры и с того, и с другого смартфона получаются очень засвеченными, поэтому выбрать, какой из них лучше, сложно. Но деталей всё же чуть больше на Pro-I.

Как ни странно, HDR работает лучше именно на Xperia 1 Mark III.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Днём у вас получатся и с Xperia Pro-I, и с Xperia 1 Mark III очень близкие по качеству фотографии. Правда, Xperia 1 Mark III делает немного более контрастные снимки.

Портретные же фото выходят на Xperia Pro-I при естественном освещении чуть темнее. Деталей больше на основную камеру на портретных снимках, сделанных с Xperia 1 Mark III. При использовании телеобъектива детализация становится примерно одинаковой, но в целом больше увеличение на Xperia 1 Mark III, а цвета приятнее на Pro-I.

Селфи-фотографии получаются в любых условиях одинаково плохими.

Вывод

Разница в фотосъёмке между флагманом и более дешёвым смартфоном Sony практически не ощущается. Но речь идёт именно об использовании аппаратов в автоматическом режиме. Вполне возможно, что с ручными настройками результаты будут лучше.

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