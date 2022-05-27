Самый дорогой смартфон Sony против... не самого дорогого. Угадайте, кто победил?Результаты оказались неоднозначными
Фил Беликов, ведущий «Честного блога» на YouTube выяснил, насколько по качеству камер Xperia Pro-I превосходит Xperia 1 Mark III.
Сначала эксперт оценил видеосъёмку. В вечерних условиях в Full HD 60 к/с гораздо лучше детализация оказывается у Xperia Pro-I, а вот в 4К 60 к/с - у Xperia 1 Mark III. Кроме того, на Pro-версии в 4К стабилизация заметно хуже, чем на Xperia 1 Mark III. При переключении на широкоугольный объектив вновь Xperia 1 Mark III превосходит Xperia Pro-I. В съёмке на телеобъектив (с трёхкратным увеличением) лидирует Pro, однако само приближение на нём меньше, чем на Xperia 1 Mark III. В дневное же время видео на основную по качеству получается примерно одинаковым в обоих случаях.
При записи видео в Full HD 30 к/с на фронтальную камеру Pro-версия выдаёт более тёмную картинку. Однако в целом результат получается почти идентичным.
После этого специалист перешёл к рассмотрению фотографий. Ночные снимки на основной модуль более контрастными, детализированными и с меньшим числом засветов выходят на Xperia Pro-I. Но при использовании трёхкратного увеличения на Pro-версии появляются засветы, а детализация ухудшается по сравнению с Xperia 1 Mark III. Фото с широкоугольной камеры и с того, и с другого смартфона получаются очень засвеченными, поэтому выбрать, какой из них лучше, сложно. Но деталей всё же чуть больше на Pro-I.
Как ни странно, HDR работает лучше именно на Xperia 1 Mark III.
Днём у вас получатся и с Xperia Pro-I, и с Xperia 1 Mark III очень близкие по качеству фотографии. Правда, Xperia 1 Mark III делает немного более контрастные снимки.
Портретные же фото выходят на Xperia Pro-I при естественном освещении чуть темнее. Деталей больше на основную камеру на портретных снимках, сделанных с Xperia 1 Mark III. При использовании телеобъектива детализация становится примерно одинаковой, но в целом больше увеличение на Xperia 1 Mark III, а цвета приятнее на Pro-I.
Селфи-фотографии получаются в любых условиях одинаково плохими.
Вывод
Разница в фотосъёмке между флагманом и более дешёвым смартфоном Sony практически не ощущается. Но речь идёт именно об использовании аппаратов в автоматическом режиме. Вполне возможно, что с ручными настройками результаты будут лучше.