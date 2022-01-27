Самый крутой смартфон начала 2022 года: OnePlus 10 Pro. Плюсы и минусы по итогам обзора

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Самый крутой смартфон начала 2022 года: OnePlus 10 Pro. Плюсы и минусы по итогам обзораО нём рассказали на YouTube-канале «808»
В рамках обзора на YouTube-канале «808» перечислили главные достоинства и недостатки нового OnePlus 10 Pro.
Ведущий YouTube-канала «808» назвал основные особенности смартфона OnePlus 10 Pro. В целом это устройство оказалось вполне неплохим. Правда, приобрести пока что его можно лишь в Китае.
- Комплектация. В комплекте есть силиконовый чехол, блок зарядки в 80 Вт.
- Внешний вид. Существуют две расцветки этой модели: зелёная и чёрная. С точки зрения дизайна эксперт отмечает, что всё же в аппарате есть что-то необычное.
- Камера. В этом и заключается основная фишка устройства. Установлены здесь основная камера в 48 МП, телевик в 8 МП, ультраширокоугольный модуль в 50 МП (угол обзора - 150 градусов). Есть и трёхкратный оптический зум. При этом специалист отметил, что несмотря на увеличенный угол обзора ультраширика, качество снимков, сделанных с этого модуля, будет хуже из-за уменьшенной матрицы. В целом же камера у OnePlus 10 Pro такая же, как и у аппаратов других популярных брендов вроде Sony, Samsung.
Примеры фотографий OnePlus 10 в сравнении со снимками iPhone 12 Pro - ниже.
- Экран. Диагональ AMOLED-дисплея смартфона составляет 6,7 дюйма, частота обновления - 120 Гц. Кроме того, благодаря особенностям экрана обеспечивается более низкое энергопотребление.
- Производительность. Оснащён аппарат топовым процессором Snapdragon 8 Gen1. Также здесь 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ - внутренней, из ОС - Android 12.1. При этом поддержка MicroSD здесь отсутствует. То есть если вам необходимо постоянно снимать в 4К, то 256 ГБ однозначно не будет хватать.
Кроме этого, имеется в смартфоне фирменная технология стабилизации частоты кадров HyperBoost. Однако по результатам тестирования, проведённого геймерами, оказалось, что стабильные 60 к/с в играх удерживаются лишь в течение первых минут 15.
- Аккумулятор. Объём его составляет 5000 мА*ч. Есть также поддержка беспроводной зарядки в 50 Вт. При использовании проводной зарядки в 80 Вт до 100 процентов получается зарядить аппарат всего за 32 минуты.
- Стоимость. В Китае базовую конфигурацию (8/128 ГБ) можно приобрести за 4700 юаней (или примерно 55 400 рублей). Кроме того, в США стоит такая модель от 899 долларов (около 68 700 рублей), в Европе - от 899 евро (примерно 77 900 рублей).
Источник: 808