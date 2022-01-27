Самый крутой смартфон начала 2022 года: OnePlus 10 Pro. Плюсы и минусы по итогам обзора

Экран. Диагональ AMOLED-дисплея смартфона составляет 6,7 дюйма, частота обновления - 120 Гц. Кроме того, благодаря особенностям экрана обеспечивается более низкое энергопотребление.

Производительность. Оснащён аппарат топовым процессором Snapdragon 8 Gen1. Также здесь 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ - внутренней, из ОС - Android 12.1. При этом поддержка MicroSD здесь отсутствует. То есть если вам необходимо постоянно снимать в 4К, то 256 ГБ однозначно не будет хватать.

Кроме этого, имеется в смартфоне фирменная технология стабилизации частоты кадров HyperBoost. Однако по результатам тестирования, проведённого геймерами, оказалось, что стабильные 60 к/с в играх удерживаются лишь в течение первых минут 15.

Аккумулятор. Объём его составляет 5000 мА*ч. Есть также поддержка беспроводной зарядки в 50 Вт. При использовании проводной зарядки в 80 Вт до 100 процентов получается зарядить аппарат всего за 32 минуты.