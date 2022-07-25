Самый крутой смартфон Xiaomi Poco оказался «хромым» в играх. Но плюсы всё равно перевешивают

В коробке вместе с Poco F4 GT идёт и правда много всего: это и прозрачный чехол, и кабели, и блок питания на 120 Вт. На экран также уже наклеена защитная плёнка.

Заряжается при этом смартфон в режиме простоя до 100 процентов за 20 минут, а при игре в Mobile Legends: Bang Bang - за 29 минут (с низкой графикой) или за 40 минут (с ультра-пресетом). При этом в самом устройстве по умолчанию функция быстрой зарядки отключена, поэтому вам нужно будет вручную её активировать. Что касается объёма аккумулятора, то он составляет 4700 мА*ч, а при игре в простые проекты вроде Brawl Stars вы получите примерно 5,5 часов экрана, при прохождении более требовательных игр (Genshin Impact, «Мир танков») - 3 часа максимум. То есть в целом получается примерно 5-6 часов работы экрана.