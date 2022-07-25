Самый крутой смартфон Xiaomi Poco оказался «хромым» в играх. Но плюсы всё равно перевешивают

Самый крутой смартфон Xiaomi Poco оказался «хромым» в играх. Но плюсы всё равно перевешиваютПоэтому приобрести его всё же стоит
Эксперт канала Mobiltelefon.ru провёл обзор Xaiomi Poco F4 GT и протестировал его в играх, по качеству камер и пр. Это действительно очень мощное устройство с топовым процессором Snapdragon 8 Gen 1, 6,67-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и тачем 480 Гц, а также оперативной памятью объёмом 8/12 ГБ.
В коробке вместе с Poco F4 GT идёт и правда много всего: это и прозрачный чехол, и кабели, и блок питания на 120 Вт. На экран также уже наклеена защитная плёнка.
Заряжается при этом смартфон в режиме простоя до 100 процентов за 20 минут, а при игре в Mobile Legends: Bang Bang - за 29 минут (с низкой графикой) или за 40 минут (с ультра-пресетом). При этом в самом устройстве по умолчанию функция быстрой зарядки отключена, поэтому вам нужно будет вручную её активировать. Что касается объёма аккумулятора, то он составляет 4700 мА*ч, а при игре в простые проекты вроде Brawl Stars вы получите примерно 5,5 часов экрана, при прохождении более требовательных игр (Genshin Impact, «Мир танков») - 3 часа максимум. То есть в целом получается примерно 5-6 часов работы экрана.
Динамики расположены на аппарате идеально для тех, кто любит играть в разные проекты. Всего их четыре, но пара, которая находится снизу устройства, воспроизводит звук громче. При разговоре же звук идёт из торца, поэтому общаться по телефону не очень удобно, так как плохо слышно собеседника.
Дисплей установлен на Poco F4 GT и правда качественный. Это AMOLED-матрица с диагональю 6,67 дюйма, частотой обновления до 120 Гц, тачем до 480 Гц. Также присутствует здесь высокочастотное подавление мерцания. Правда, разрешение у экрана - Full HD+.
Камер в основном блоке установлены на F4 GT три: это основная в 64 МП, ультраширокоугольная в 8 МП и макро в 2 МП. Разрешение фронтальной камеры равняется 20 МП.
В целом фотографии делает смартфон в большинстве сценариев очень неплохие. При этом временами снимки получаются светлее, чем есть на самом деле. Широкоугольный объектив имеет детализацию заметно хуже по сравнению с основным. Также отличаются снимки с основной камеры и с ширика балансом белого. На ночных фото видно, что с обработкой освещения Poco тоже не справляется. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже. Если говорить в общем, то фотографирует этот смартфон на 7-8 баллов из 10 в дневных условиях, на 5-6 баллов - вечером и ночью.
Видео может записывать Poco в 4К 60 к/с. Он отлично подойдёт для съёмки с одного места или на улице. В помещении же возникнут проблемы со стабилизацией, так как она электронная. Также неплохой результат получается, если снимать на видео концерт.
Стоит на Poco F4 GT процессор Snapdragon 8 Gen 1, а объём ОЗУ равняется 8 или 12 ГБ в зависимости от комплектации. Если сравнивать европейские и российские прошивки, то хуже всего по троттлингу результаты у 13.0.2 EU. Причём это касается и обычного режима, и режима производительности. И эта разница, хоть и кажется незначительной, в играх ощущается сильно. К примеру, в Genshin Impact частота кадров может за пять секунд снизиться с 50 к/с до 30 к/с.
Кроме того, Wild Life Stress Test смог завершить только смартфон с европейской прошивкой 13.0.3. Остальные же устройства «вылетели» из приложения из-за перегрева.
В Genshin Impact в обычном режиме позволяет получить всего 10-11 к/с. При активации режима производительности FPS вырастает до 30-40 к/с. С прошивкой 13.0.3 скачки производительности ощущаются не так сильно, как с 13.0.2.
В простые игры при этом можно довольно комфортно играть и в обычном режиме, говорит специалист.
Mobile Legends Bang Bang теоретически может запускаться с FPS 120 к/с, но в действительности в обычном режиме он составляет примерно 87-90 к/с. В целом играть в проект комфортно, он идёт на смартфоне без рывков. При включении производительного режима вполне реально получить и 120 к/с.
Частота кадров в Call of Duty равняется 45 к/с в производительном режиме и 24-25 к/с в простом. Но смартфон всё равно греется очень сильно.
Игра Brawl Stars шла с частотой кадров в пределах 60 к/с. А в Apex Legends удалось достичь тоже только 59-60 к/с.
Вывод
Poco F4 GT оснащён хорошим ярким дисплеем с минимальным ШИМом (мерцанием), качественными стереодинамиками, вполне нормальной камерой, быстрой зарядкой. Однако очень смущает производительность устройства в некоторых играх, хотя с последней версией обновления ситуация всё же стала лучше.