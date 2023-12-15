Самый выносливый смартфон, но лучше не покупайте: Samsung Galaxy M54

Самый выносливый смартфон, но лучше не покупайте: Samsung Galaxy M54И вот почему это так
Ведущий YouTube-канала Quke.ru рассказал о плюсах и минусах нового Samsung Galaxy M54 с поддержкой 5G.
M-серия у Samsung отличается акцентом на аккумуляторе и автономности. М54 оснащён большой батареей на 6000 мА*ч, однако ради этого пришлось пожертвовать ещё несколькими вещами.
Процессор у М54 - Exynos 1380. При этом в комплекте со смартфоном уже нет никакой зарядки. По сравнению с A54 аппарат сделан из пластика и не имеет официальной влагозащиты. Также у него отсутствует стерео.
Экран у новинки имеет матрицу Super AMOLED, диагональ 6,7 дюйма, частоту обновления 120 Гц.
Если вы любитель «тяжёлых» мобильных игр, то вам лучше найти смартфон на другом процессоре. Например, Mediatek или Snapdragon. Exynos же подойдёт больше для тех, кто в принципе в требовательные игры не играет. При этом что-то «полегче» на M54 запустится на высоких настройках графики, но FPS будет находиться в районе 30-40.
Во всех остальных задачах, кроме игр, работает Galaxy M54 отлично.
Объём аккумулятора у M54 - 6000 мА*ч, но максимальная мощность зарядки - 25 Вт. Также вы можете при стандартном пользовании этим смартфоном получить 10 часов работы экрана. То есть хватает его где-то на два дня. Заряжается, однако, он 1,5 часа.
Селфи-камера у Galaxy M54 имеет 32 МП, и по качеству получаются самые обычные снимки. Кроме того, на фронтальную камеру можно записывать видео в 4К.
Основная камера M54 имеет разрешение 108 МП (с оптической стабилизацией), ширик - 8 МП, телевик - 2 МП. По сравнению с А54 он всё же показывает себя хуже в плане качества фото на основной объектив. Также в 4К картинка хоть и неплохая, но всё же хуже, чем было у Galaxy А54. Да и со стабилизацией всё плохо.
Вывод
Смартфон Samsung Galaxy M54 имеет смысл покупать разве что тем, кто хочет получить максимальную автономность и большой дисплей. Во всех остальных случаях преимуществ у М54 даже перед А54 нет. Более того, у него есть даже некоторые ухудшения: отсутствие стереодинамиков и влагозащиты, пластиковый корпус вместо стеклянного, увеличение габаритов, худшее качество камер.