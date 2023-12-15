Самый выносливый смартфон, но лучше не покупайте: Samsung Galaxy M54

Если вы любитель «тяжёлых» мобильных игр, то вам лучше найти смартфон на другом процессоре. Например, Mediatek или Snapdragon. Exynos же подойдёт больше для тех, кто в принципе в требовательные игры не играет. При этом что-то «полегче» на M54 запустится на высоких настройках графики, но FPS будет находиться в районе 30-40.

Во всех остальных задачах, кроме игр, работает Galaxy M54 отлично.

Объём аккумулятора у M54 - 6000 мА*ч, но максимальная мощность зарядки - 25 Вт. Также вы можете при стандартном пользовании этим смартфоном получить 10 часов работы экрана. То есть хватает его где-то на два дня. Заряжается, однако, он 1,5 часа.

Селфи-камера у Galaxy M54 имеет 32 МП, и по качеству получаются самые обычные снимки. Кроме того, на фронтальную камеру можно записывать видео в 4К.

Основная камера M54 имеет разрешение 108 МП (с оптической стабилизацией), ширик - 8 МП, телевик - 2 МП. По сравнению с А54 он всё же показывает себя хуже в плане качества фото на основной объектив. Также в 4К картинка хоть и неплохая, но всё же хуже, чем было у Galaxy А54. Да и со стабилизацией всё плохо.

Вывод

Смартфон Samsung Galaxy M54 имеет смысл покупать разве что тем, кто хочет получить максимальную автономность и большой дисплей. Во всех остальных случаях преимуществ у М54 даже перед А54 нет. Более того, у него есть даже некоторые ухудшения: отсутствие стереодинамиков и влагозащиты, пластиковый корпус вместо стеклянного, увеличение габаритов, худшее качество камер.