Семь новых утечек об iPhone 16 и 16 Pro

Action Button. Обычные модели iPhone 16 получат новую кнопку действия (Action Button). А вот обновлений Action Button у Pro-версии не ожидается.

У новых базовых моделей iPhone 16 будет 8 ГБ оперативной памяти и поддержка Wi-Fi 6E. Точно так же, как в iPhone 15 Pro. Ещё модели iPhone 16 и 16 Pro получат чипы А18 и А18 Pro. Скорее всего, на самом деле это будет один и тот же процессор, только его Pro-версия будет иметь эксклюзивные функции и больше ядер.

Модели iPhone 16 Pro получат поддержку Wi-Fi 7. У новых Pro-версий будет модем Snapdragon x75 5G. По-видимому, он станет потреблять на 20% меньше ресурсов, что приведёт также к улучшению автономности и меньшему перегреву.

Будет произведено новых iPhone больше, чем моделей Samsung.