Семь смартфонов среднего класса 2022 модельного года сравнили

Ещё одна новинка - Realme 9i. Продаётся этот смартфон с двумя вариантами памяти: на 64 и 128 ГБ. У него также есть функция расширения оперативной памяти: добавить можно до 3 ГБ, а ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА*ч. Частота обновления дисплея равняется у Realme 90 Гц, а диагональ - 6,6 дюйма. Как и у версии выше, здесь есть стереозвук и два динамика. В комплекте также вы найдёте чехол, быструю зарядку в 33 Вт. Что касается процессора, то установлен на 9i энергоэффективный Snapdragon 680. Несмотря на то что особой производительностью эта модель процессора не отличается, она почти не нагревается при нагрузках и потребляет мало энергии. Этот телефон подойдёт тем, кто часто листает соцсети, общается в мессенджерах.