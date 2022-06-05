Семь смартфонов среднего класса 2022 модельного года сравнили

Семь смартфонов среднего класса 2022 модельного года сравнилиСреди них - устройства Xiaomi, Realme, Samsung
Первыми из смартфонов среднего класса ведущий DimaViper Live рассмотрел модель Samsung. Это A22.
A22 приобрести можно примерно за 20 тысяч рублей. В комплекте с ним идёт зарядка, кабель, а защитной плёнки и чехла нет. Оснащён аппарат четырьмя модулями камеры со вспышкой. Кроме того, дисплей здесь AMOLED, операционная система - Android 11, присутствуют Google-сервисы. процессор среднего уровня - Mediatek Helio G80, память 4/64 ГБ. В AnTuTu этот процессор набирает примерно 200 тысяч баллов. Камеры делают фото вполне нормального качества, при этом видео записывать максимум можно в Full HD 30 к/с.
Следующий смартфон - Xiaomi Redmi 10. Из преимуществ этого смартфона - наличие двух стереодинамиков, ИК-порта, аккумулятор в 5000 мА*ч. Сзади установлены четыре камеры, причём основная - в 50 МП. В комплекте с устройством вы получаете защитную плёнку (она уже наклеена на экран), силиконовый чехол, зарядка в 22,5 Вт, кабель. Экран, правда, здесь IPS, а не AMOLED, частота обновления - 90 Гц. Процессор установлен на Redmi 10 MediaTek Helio G88, и он набирает в бенчмарке тоже примерно 200 тысяч баллов.
Ещё одна новинка - Realme 9i. Продаётся этот смартфон с двумя вариантами памяти: на 64 и 128 ГБ. У него также есть функция расширения оперативной памяти: добавить можно до 3 ГБ, а ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА*ч. Частота обновления дисплея равняется у Realme 90 Гц, а диагональ - 6,6 дюйма. Как и у версии выше, здесь есть стереозвук и два динамика. В комплекте также вы найдёте чехол, быструю зарядку в 33 Вт. Что касается процессора, то установлен на 9i энергоэффективный Snapdragon 680. Несмотря на то что особой производительностью эта модель процессора не отличается, она почти не нагревается при нагрузках и потребляет мало энергии. Этот телефон подойдёт тем, кто часто листает соцсети, общается в мессенджерах.
Другая модель Xiaomi - Poco M4 Pro. Это версия с 4G. У этого аппарата хорошее соотношение цены и качества, отмечает ведущий. Оснащён Poco AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Процессор установлен на M4 Pro MediaTek Helio G96, и он получает в AnTuTu около 300 тысяч баллов. Хватит его мощности даже для игр. Объём оперативной памяти составляет у Poco M4 Pro 6 ГБ. Основная камера у этого смартфона в 64 МП. Как и у китайских моделей выше, есть у M4 Pro есть два стереодинамика, ИК-порт, батарея в 5000 мА*ч. Диагональ AMOLED-экрана равняется у Poco 6,4 дюйма, то есть это устройство больше подойдёт любителям компактных телефонов. В комплекте с Poco вы получаете силиконовый чехол, блок зарядки в 33 Вт, кабель.
Также эксперт рассмотрел два схожих аппарата. Это Xiaomi Redmi Note 11 и Xiaomi Redmi Note 11S. Отличаются они друг от друга производительностью и камерами. Note 11 больше подойдёт тем, кому не нужна сильно большая производительность и кого устроят довольно простые камеры. Вместе с Note 11S же вы получите основной объектив в 108 МП (у обычной версии - 50 МП), а также лучшую производительность. В AnTuTu разница между аппаратами довольно значительная: Note 11 набирает почти 227 тысяч баллов, а Note 11S - 305 тысяч баллов.
Последнее устройство, которое оценил блогер, - это Samsung A22s. Модель отличается поддержкой 5G, хотя стоит дешевле 20 тысяч рублей. По сравнению с A22 этот смартфон гораздо мощнее и современнее, но экран здесь хуже. Дисплей установлен у A22s IPS, а не AMOLED. Кроме того, камеры снимают тоже хуже, чем у простого A22. В AnTuTu аппарат получает примерно 235 тысяч баллов. В комплекте со смартфоном идёт зарядка в 15 Вт и кабель USB Type-C. Стереозвука при этом у A22s нет, но есть разъём для наушников.