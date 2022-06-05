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Семь смартфонов среднего класса 2022 модельного года сравнили

Среди них - устройства Xiaomi, Realme, Samsung
Эксперт YouTube-канала DimaViper Live выяснил, какой из новейших смартфонов средней ценовой категории лучше сегодня приобрести.
Семь смартфонов среднего класса 2022 модельного года сравнили

Первыми из смартфонов среднего класса ведущий DimaViper Live рассмотрел модель Samsung. Это A22.

A22 приобрести можно примерно за 20 тысяч рублей. В комплекте с ним идёт зарядка, кабель, а защитной плёнки и чехла нет. Оснащён аппарат четырьмя модулями камеры со вспышкой. Кроме того, дисплей здесь AMOLED, операционная система - Android 11, присутствуют Google-сервисы. процессор среднего уровня - Mediatek Helio G80, память 4/64 ГБ. В AnTuTu этот процессор набирает примерно 200 тысяч баллов. Камеры делают фото вполне нормального качества, при этом видео записывать максимум можно в Full HD 30 к/с.

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Следующий смартфон - Xiaomi Redmi 10. Из преимуществ этого смартфона - наличие двух стереодинамиков, ИК-порта, аккумулятор в 5000 мА*ч. Сзади установлены четыре камеры, причём основная - в 50 МП. В комплекте с устройством вы получаете защитную плёнку (она уже наклеена на экран), силиконовый чехол, зарядка в 22,5 Вт, кабель. Экран, правда, здесь IPS, а не AMOLED, частота обновления - 90 Гц. Процессор установлен на Redmi 10 MediaTek Helio G88, и он набирает в бенчмарке тоже примерно 200 тысяч баллов.

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Ещё одна новинка - Realme 9i. Продаётся этот смартфон с двумя вариантами памяти: на 64 и 128 ГБ. У него также есть функция расширения оперативной памяти: добавить можно до 3 ГБ, а ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА*ч. Частота обновления дисплея равняется у Realme 90 Гц, а диагональ - 6,6 дюйма. Как и у версии выше, здесь есть стереозвук и два динамика. В комплекте также вы найдёте чехол, быструю зарядку в 33 Вт. Что касается процессора, то установлен на 9i энергоэффективный Snapdragon 680. Несмотря на то что особой производительностью эта модель процессора не отличается, она почти не нагревается при нагрузках и потребляет мало энергии. Этот телефон подойдёт тем, кто часто листает соцсети, общается в мессенджерах.

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Другая модель Xiaomi - Poco M4 Pro. Это версия с 4G. У этого аппарата хорошее соотношение цены и качества, отмечает ведущий. Оснащён Poco AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Процессор установлен на M4 Pro MediaTek Helio G96, и он получает в AnTuTu около 300 тысяч баллов. Хватит его мощности даже для игр. Объём оперативной памяти составляет у Poco M4 Pro 6 ГБ. Основная камера у этого смартфона в 64 МП. Как и у китайских моделей выше, есть у M4 Pro есть два стереодинамика, ИК-порт, батарея в 5000 мА*ч. Диагональ AMOLED-экрана равняется у Poco 6,4 дюйма, то есть это устройство больше подойдёт любителям компактных телефонов. В комплекте с Poco вы получаете силиконовый чехол, блок зарядки в 33 Вт, кабель.

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Также эксперт рассмотрел два схожих аппарата. Это Xiaomi Redmi Note 11 и Xiaomi Redmi Note 11S. Отличаются они друг от друга производительностью и камерами. Note 11 больше подойдёт тем, кому не нужна сильно большая производительность и кого устроят довольно простые камеры. Вместе с Note 11S же вы получите основной объектив в 108 МП (у обычной версии - 50 МП), а также лучшую производительность. В AnTuTu разница между аппаратами довольно значительная: Note 11 набирает почти 227 тысяч баллов, а Note 11S - 305 тысяч баллов.

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Последнее устройство, которое оценил блогер, - это Samsung A22s. Модель отличается поддержкой 5G, хотя стоит дешевле 20 тысяч рублей. По сравнению с A22 этот смартфон гораздо мощнее и современнее, но экран здесь хуже. Дисплей установлен у A22s IPS, а не AMOLED. Кроме того, камеры снимают тоже хуже, чем у простого A22. В AnTuTu аппарат получает примерно 235 тысяч баллов. В комплекте со смартфоном идёт зарядка в 15 Вт и кабель USB Type-C. Стереозвука при этом у A22s нет, но есть разъём для наушников.

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