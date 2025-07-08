Сергей из Pro-Hitech сравнил Vivo X200 Pro, Pixel 8 Pro и Samsung S24 Ultra по качеству съёмки видео

Ультраширик на Vivo и Samsung в целом лучше, чем на Pixel. Дело в том, что при съёмке видео по краям у него получаются сильные шумы.

При съёмке на фронтальную камеру у S24 Ultra кожа лица становится самой детализированной. На основную же камеру хуже всего снимает днём Samsung, а Vivo и Pixel дают примерно одинаковый результат.

При слабом освещении на Pixel получился вполне стандартный результат для этих условий, на Samsung всё смотрится намного приятнее. Что касается Vivo, то он даёт тоже хороший результат, но с детализацией у него хуже.

Если фотографировать ночью, то HDR лучше работает на Vivo.

Высокоскоростная видеосъёмка значительно хуже тоже была у Pixel 8 Pro. То есть на фоне остальных он был аутсайдером по записи видео.

С примерами фото можете ознакомиться выше.