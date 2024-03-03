Серия Samsung Galaxy S25 может полностью перейти на собственные чипсеты

Опубликовано 03 марта 2024, 13:18
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Серия Samsung Galaxy S25 может полностью перейти на собственные чипсетыНо эксперты остаются скептиками
Новый слух предполагает, что грядущая серия Galaxy S25 от Samsung, ожидаемая в январе 2025 года, может полностью отказаться от чипов Snapdragon, выбрав только собственный чипсет Exynos. Однако эксперты по-прежнему не уверены в этом, ссылаясь на существующее многолетнее соглашение Samsung с Qualcomm и историческую «зависимость» от процессоров Snapdragon.
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Слухи утверждают, что Snapdragon 8 Gen 4, ожидаемый преемник нынешнего флагмана Snapdragon, будет зарезервирован для складной серии Galaxy Z, в то время как основной Galaxy S25 будет работать только на Exynos. При этом не стоит забывать, что Exynos 2400 текущего поколения показал в некоторых сценариях более высокую производительность по сравнению с аналогами Snapdragon.
Эксперты призывают к осторожности, подчеркивая ранний характер слухов и еще не законченную разработку как чипсетов Samsung, так и самого Galaxy S25. Кроме того, существующее соглашение Samsung с Qualcomm делает маловероятным полный отказ от Snapdragon.