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Опубликовано 30 сентября 2024, 08:15
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Сервисный центр оценил ремонтопригодность Samsung Galaxy S24FE на 8.5 из 10

И это не так уж и плохо
На YouTube-канале PBKreviews полностью разобрали новый Galaxy S24 FE и выяснили, легко ли его будет починить в случае поломки.
Сервисный центр оценил ремонтопригодность Samsung Galaxy S24FE на 8.5 из 10
© PBKreviews

Внутри смартфона Galaxy S24 FE расположен 21 винтик. Все их нужно открутить первым делом для замены аккумулятора, экрана, основной платы и т.п.

Для того чтобы поставить новый дисплей на S24 FE, сначала необходимо снять заднюю крышку и пластину внутри, открутить винты на нижнем блоке динамика, сам блок динамика, отсоединить кабели от дополнительной платы, экранный кабель. После этого остаётся только нагреть экран, заменить его на новый, присоединить все кабели и собрать телефон.

Сервисный центр оценил ремонтопригодность Samsung Galaxy S24FE на 8.5 из 10
© PBKreviews

В целом новинка получила 8,5 балла из 10 возможных за ремонтопригодность. Из них 1,5 балла из 2 были за время ремонта и расположение элементов, 2 балла из 2 за простоту поиска элементов для замены, 1,5 балла из 2 за простоту замены экрана, 2 балла из 2 за простоту замены аккумулятора и 1,5 балла из 2 за простоту замены остальных запчастей.