Складной Google Pixel 9 Fold провалил тест на прочность корпуса

Ведущий YouTube-канала JerryRigEverything узнал, как новинка от Google - Pixel 9 Pro Fold - выдержит испытание царапинами, огнём и тест на сгибание.

На внешнем дисплее царапины стали заметны только на 6-м уровне из 8-ми. А вот на внутреннем - даже на 2-м уровне. То есть его легко повредить даже просто ногтями.

От огня на обоих экранах остались метки. В остальном они продолжали работать как обычно.