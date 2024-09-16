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Опубликовано 16 сентября 2024, 09:00
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Складной Google Pixel 9 Fold провалил тест на прочность корпуса

Его оказалось легко сломать пополам
Эксперт YouTube-канала JerryRigEverything проверил, какие нагрузки способен выдержать новый складной Pixel 9 Pro Fold.
Складной Google Pixel 9 Fold провалил тест на прочность корпуса
© JerryRigEverything

Ведущий YouTube-канала JerryRigEverything узнал, как новинка от Google - Pixel 9 Pro Fold - выдержит испытание царапинами, огнём и тест на сгибание.

На внешнем дисплее царапины стали заметны только на 6-м уровне из 8-ми. А вот на внутреннем - даже на 2-м уровне. То есть его легко повредить даже просто ногтями.

От огня на обоих экранах остались метки. В остальном они продолжали работать как обычно.

© JerryRigEverything

Наконец, эксперт проверил, легко ли сломать смартфон, если согнуть его пополам. И у него это получилось. В результате Pixel 9 Pro Fold «умер» (см. изображения выше).