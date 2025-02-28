Складной Oppo Find N5 впервые протестировали в России

Oppo Find N5 — это на сегодня самая тонкая раскладушка в мире. Её толщина — менее 9 мм. Также это первый складной смартфон на Snapdragon 8 Elite.

По сравнению с конкурентами у новинки складка заметна меньше всего. Смартфон держит угол практически в любом положении при раскрытии или закрытии.

Работает смартфон на самом мощном на сегодня процессоре. Его производительности вам точно хватит года на 4. Хотя по сравнению с 8-ядерным процессором здесь она меньше на 10%.

У Find N5 будет две версии: китайская и сингапурская (глобальная). Из вариантов памяти доступны 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Сканер отпечатков встроен в кнопку питания. Также у вас будет переключатель режимов громкости.