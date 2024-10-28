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Опубликовано 28 октября 2024, 20:15
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Складывающийся втрое Huawei Mate XT Ultimate стал первым смартфоном, попросившим пощады в тесте на прочность

Его также очень легко поцарапать
Эксперт YouTube-канала JerryRigEverything выяснил, насколько легко будет сломать новый Huawei Mate XT Ultimate при помощи рук.
Складывающийся втрое Huawei Mate XT Ultimate стал первым смартфоном, попросившим пощады в тесте на прочность
© JerryRigEverything

Первым делом ведущий YouTube-канала JerryRigEverything протестировал гибкий Huawei Mate XT Ultimate на устойчивость к царапинам. Стекло этого смартфона оказалось легко повредить даже при помощи ногтей. То есть даже от них остаются царапины, которые не исчезают.

Остаются следы на дисплее Huawei Mate XT Ultimate и после огня. То есть верхний слой экрана буквально расплавился.

Также шарнир новинки быстро забился песком и его уже нельзя было полностью закрыть. Это значит, что от пыли устройство особо не защищено.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© JerryRigEverything

Испытание на изгиб Huawei Mate XT Ultimate не прошёл. Он легко сломался напополам при помощи рук (см. изображение выше).