Складывающийся втрое Huawei Mate XT Ultimate стал первым смартфоном, попросившим пощады в тесте на прочность

Опубликовано 28 октября 2024, 20:151 мин.
Складывающийся втрое Huawei Mate XT Ultimate стал первым смартфоном, попросившим пощады в тесте на прочностьЕго также очень легко поцарапать
Эксперт YouTube-канала JerryRigEverything выяснил, насколько легко будет сломать новый Huawei Mate XT Ultimate при помощи рук.
Первым делом ведущий YouTube-канала JerryRigEverything протестировал гибкий Huawei Mate XT Ultimate на устойчивость к царапинам. Стекло этого смартфона оказалось легко повредить даже при помощи ногтей. То есть даже от них остаются царапины, которые не исчезают.
Остаются следы на дисплее Huawei Mate XT Ultimate и после огня. То есть верхний слой экрана буквально расплавился.
Также шарнир новинки быстро забился песком и его уже нельзя было полностью закрыть. Это значит, что от пыли устройство особо не защищено.
Испытание на изгиб Huawei Mate XT Ultimate не прошёл. Он легко сломался напополам при помощи рук (см. изображение выше).
Источник:JerryRigEverything
Автор:Валерия Филимонова
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