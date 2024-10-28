Складывающийся втрое Huawei Mate XT Ultimate стал первым смартфоном, попросившим пощады в тесте на прочность

Первым делом ведущий YouTube-канала JerryRigEverything протестировал гибкий Huawei Mate XT Ultimate на устойчивость к царапинам. Стекло этого смартфона оказалось легко повредить даже при помощи ногтей. То есть даже от них остаются царапины, которые не исчезают.

Остаются следы на дисплее Huawei Mate XT Ultimate и после огня. То есть верхний слой экрана буквально расплавился.

Также шарнир новинки быстро забился песком и его уже нельзя было полностью закрыть. Это значит, что от пыли устройство особо не защищено.