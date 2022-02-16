Сколько оперативной памяти должно быть в iPhone для нормальной работы в 2022 году

Прежде всего эксперт канала Гарри Симс отметил, что, как правило, смартфоны Apple обладают меньшим количеством оперативной памяти, чем их аналоги на Android. К примеру, у Android-устройств может быть 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ, а у айфонов - максимум 6 ГБ. Объясняется этом тем, что в аппаратах Apple управление оперативной памятью осуществляется превосходно, в то время как в телефонах на Android с этим хуже.

Для определения оптимального количества оперативной памяти у iPhone в 2022 году ведущий протестировал три модели. Это iPhone SE (2020) с 3 ГБ, iPhone 12 с 4 ГБ и iPhone 13 Pro с 6 ГБ. Проверил он устройства в играх и в приложениях.

Из игр для тестирования были взяты Subway Surfers, 1945 Airforce, Candy Crush, Brawl Stars, Minecraft, Asphalt 9, Shawdowgun Legends, Elder Scrolls Blades, Genshin Impact. Результаты вы можете увидеть ниже.

В iPhone SE после запуска Subway Surfers смартфон использовал 2,2 ГБ оперативной памяти и сжал около 400 МБ. Постепенно количество сжатой памяти в процессе игр возрастало. В итоге через некоторое время игры Subway Surfers и 1945 Airforce просто «вылетели», когда ведущий запустил Asphalt 9.

Следующим был iPhone 12. У него точно так же по мере того, как запускались игры, росло число сжатой памяти. При запуске Minecraft использовалось уже более 3 ГБ оперативной памяти. После того как эксперт открыл Shawdowgun Legends, у него переполнилась память и закрылись Subway Surfers, 1945 Airforce, Candy Crush, Brawl Stars.

При 6 ГБ с iPhone 13 Pro удалось открыть девять игр. Затем при запуске Genshin Impact «вылетели» Subway Surfers, 1945 Airforce, Brawl Stars.

Как видно из результатов, 6 ГБ ОЗУ выглядят довольно впечатляюще из всех трёх вариантов. Правда, конечно, касается это именно игр.