Смартфон до 25 тысяч рублей: HONOR X8c против Poco X7

Дисплеи у обоих смартфонов хорошие. Но у HONOR экран плоский, а у Poco — с закруглениями.

В целом гораздо более быстрым устройством при работе ощущается Poco. И оснащён он процессором Dimensity 7300 Ultra в отличие от X8c, на котором стоит Snapdragon 685. В AnTuTu у Poco — почти 700 тысяч баллов, тогда как у HONOR — всего 335 тысяч. В других тестах Poco X7 тоже показал себя лучше.

С точки зрения аккумулятора всё очень схоже. У HONOR он на 5000 мАч, в комплекте идёт зарядка на 35 Вт. До 100% заряжается устройство за 65 минут. Хватает смартфона дня на два. Что касается Poco, то у него батарея чуть больше (5110 мАч), зарядка тоже (на 45 Вт), да и заряжается на он 5 минут быстрее (за 1 час).

На Poco установлены также стереодинамики, а на HONOR — только моно.

По характеристикам камер преимущество у HONOR. Но разница в действительности невелика. Примеры фотографий — ниже.