Смартфон Infinix Smart 10 за пять тысяч рублей протестировали: «В целом — сойдёт»

Эксперт взял версию Infinix Smart 10 с 3/64 ГБ памяти. Такой вариант стоит примерно 5 тысяч рублей.

Корпус смартфона, естественно, полностью пластиковый. Также у него есть разъём для наушников, а сканер отпечатков встроен в кнопку блокировки. В комплекте есть зарядка на 10 Вт, кабель, защитная плёнка на экран (но её придётся клеить самостоятельно).

Разрешение экрана у новинки - только HD+, но зато частота обновления - 120 Гц. Матрица здесь IPS. Телефон также позволяет использовать одновременно две SIM-карты и карту памяти.

Процессор стоит на Infinix Smart 10 недорогой: Unisoc Tiger T7250. В AnTuTu он набирает всего 264 тысячи баллов.