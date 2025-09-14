Смартфон Infinix Smart 10 за пять тысяч рублей протестировали: «В целом — сойдёт»Он подойдёт для тех, кому нужна просто "звонилка"
Эксперт взял версию Infinix Smart 10 с 3/64 ГБ памяти. Такой вариант стоит примерно 5 тысяч рублей.
Корпус смартфона, естественно, полностью пластиковый. Также у него есть разъём для наушников, а сканер отпечатков встроен в кнопку блокировки. В комплекте есть зарядка на 10 Вт, кабель, защитная плёнка на экран (но её придётся клеить самостоятельно).
Разрешение экрана у новинки - только HD+, но зато частота обновления - 120 Гц. Матрица здесь IPS. Телефон также позволяет использовать одновременно две SIM-карты и карту памяти.
Процессор стоит на Infinix Smart 10 недорогой: Unisoc Tiger T7250. В AnTuTu он набирает всего 264 тысячи баллов.
Один из существенных минусов Smart 10 в том, что у него очень медленная память. Работает он тоже в целом неторопливо.
Камеры у этого ультрабюджетника по 8 МП: как фронтальная, так и основная. Примеры фото вы можете увидеть выше. Видео же снимать можно в 2К, даже на селфи-модуль.
У смартфона звучание стерео, а ещё есть возможность доводить громкость до 300%. Аккумулятор здесь на 5000 мА*ч. Хватать его вам будет примерно на 1,5 дня при стандартном использовании.
Вывод
Infinix Smart 10 - бюджетный смартфон, но у него также есть такие фишки, как NFC, экран 120 Гц, неплохие аккумулятор и комплектация, очень быстрый сканер отпечатков. Подойдёт этот аппарат для бабушек, дедушек, пожилых родителей. За свои деньги это вполне неплохая "звонилка".