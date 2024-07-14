Для снятия задней панели у CMF Phone 1 нужно просто открутить четыре винтика, а также рокер. Крышка у смартфона сделана из пластика.

Чтобы снять аккумулятор, вы можете воспользоваться специальными «язычками». Для замены экрана вам нужно будет снять заднюю панель, открутить винты на нижней части, где динамик, отсоединить гибкие кабели над дополнительной платой, снять эту плату. Далее необходимо нагреть смартфон и поменять дисплей.