Смартфон-раскладушку Xiaomi Mix Flip признали удачным смартфоном, но «на любителя»

Эксперт протестировал китайскую версию Xiaomi Mix Flip, однако компания планирует выпустить и «глобалку». В комплекте со смартфоном вы получаете кабель, зарядку на 67 Вт, пластиковый защитный чехол.

Благодаря внешнему экрану пользоваться смартфоном можно и в складном виде. Например, вы можете запускать на этом дисплее календарь, калькулятор, камеру, будильник, отвечать на звонок. Есть функция Always On Display. При этом защитой от воды аппарат не оснащён.

Основной экран имеет диагональ 6,86 дюйма, матрицу AMOLED, LTPO 1−120 Гц, разрешение 1224×2912. У внешнего экрана дисплей на 4 дюйма, частота обновления 120 Гц, разрешение 1392×1208. У обоих экранов достаточная яркость для их использования при ярком свете.

Процессор на Mix Flip стоит Snapdragon 8 Gen 3. Есть версии смартфона с 12/256, 12/512 и 1024 ГБ памяти. Результаты его тестирования — ниже.

Что касается камер, то основная имеет разрешение 50 МП. Есть ещё телевик тоже на 50 МП с 2-кратным оптическим увеличением. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже. Видео можно записывать максимум в 8К 24 к/с. Фронтальный объектив у смартфона на 32 МП.

Также есть поддержка NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, ИК-порт. Но USB-C — версии 2.0.

Ёмкость аккумулятора у Mix Flip — 4780 мА*ч. Хватает смартфона только на один день. Заряжается до 100% за 51 минуту, а поддержки беспроводной зарядки нет.