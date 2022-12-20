Смартфон Realme 9 Pro выпустили для китайцев под другим именем и намного дешевле. Стоит ли его покупать

Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» Фил рассказал о достоинствах и недостатках Realme Q5 - китайской версии аппарата Realme 9 Pro. Заказать его на AliExpress можно меньше чем за 20 тысяч рублей. Так стоит ли покупать?

На самом деле между Realme 9 Pro и Realme Q5 разница есть, хоть и совсем небольшая.

Глобальные версии смартфонов вроде Realme 9 Pro выпускаются с глобальной поддержкой по сетям. У китайских версий всё это обычно урезано. Поэтому на телефоне Интернет у людей, которые живут в небольших городах, посёлках, деревнях и пользуются Realme Q5, может работать плохо.

Процессор стоит на Realme 9 Pro и Realme Q5 один и тот же - Snapdragon 695. И это один из лучших вариантов за эти деньги. Результаты тестирования в бенчмарках вы можете увидеть ниже.