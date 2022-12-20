Смартфон Realme 9 Pro выпустили для китайцев под другим именем и намного дешевле. Стоит ли его покупать

Смартфон Realme 9 Pro выпустили для китайцев под другим именем и намного дешевле. Стоит ли его покупатьНазывается он Realme Q5
В Китае смартфон Realme 9 Pro имеет немного другое название: Realme Q5. Но есть ли смысл его брать? И отличается ли он от аналога для других стран?
Фото: ЧЕСТНЫЙ БЛОГ
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» Фил рассказал о достоинствах и недостатках Realme Q5 - китайской версии аппарата Realme 9 Pro. Заказать его на AliExpress можно меньше чем за 20 тысяч рублей. Так стоит ли покупать?
На самом деле между Realme 9 Pro и Realme Q5 разница есть, хоть и совсем небольшая.
Глобальные версии смартфонов вроде Realme 9 Pro выпускаются с глобальной поддержкой по сетям. У китайских версий всё это обычно урезано. Поэтому на телефоне Интернет у людей, которые живут в небольших городах, посёлках, деревнях и пользуются Realme Q5, может работать плохо.
Процессор стоит на Realme 9 Pro и Realme Q5 один и тот же - Snapdragon 695. И это один из лучших вариантов за эти деньги. Результаты тестирования в бенчмарках вы можете увидеть ниже.
У Realme Q5 есть 128 или 256 ГБ постоянной памяти на выбор, а объём ОЗУ составляет 8 ГБ. Кроме того, вы можете расширить память при помощи карты памяти.
Частота обновления экрана у Realme Q5 - 120 Гц. Поэтому всё пролистывается на дисплее плавно.
Кроме того, у китайской версии (Realme Q5) поддержки NFC (бесконтактной оплаты) нет. Это нужно иметь в виду.
Также в Realme Q5 нет стерео, хотя на Realme 9 Pro стереодинамики стоят.
В глобальной версии установлены из камер основная в 64 МП и широкоугольная. В Realme Q5 широкоугольного объектива нет вообще - есть лишь основной в 50 МП. С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже. По снимкам чуть лучше оказывается в целом модель Realme 9 Pro.
Также Realme 9 Pro и Realme Q5 могут записывать видео максимум в Full HD 30 к/с. Кроме того, стабилизация заметно лучше работает на 9 Pro.
Заряжается полностью Realme Q5 от блока питания в 65 Вт за 50 минут. Кроме того, объём аккумулятора у смартфона составляет 5000 мА*ч.
Вывод
Смартфон Realme Q5 стоит брать, если у вас не так много денег, но хочется приобрести новую модель на несколько лет вперёд.