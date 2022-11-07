Смартфон с подсветкой на задней панели, Nothing Phone (1), испытали на прочность при падении

Смартфон с подсветкой на задней панели, Nothing Phone (1), испытали на прочность при паденииНесмотря на внешние повреждения, работать он не перестал
Эксперт YouTube-канала PBKreviews выяснил, что случится с Nothing Phone (1), если его несколько раз уронить на жёсткую поверхность. Защитное стекло смартфона оказалось не таким уж прочным.
Автор канала PBKreviews в выпуске на YouTube несколько раз уронил с различной высоты на бетонную поверхность смартфон Nothing Phone (1), чтобы проверить его на прочность. После падения в горизонтальном положении экраном вниз с высоты пояса ведущего (его рост - около 177 см) аппарат был практически в полном порядке.
После падения с той же высоты, но в вертикальном положении появилось несколько царапин на раме. В результате падения на заднюю панель треснуло стекло, из которого она сделана. Но сам смартфон всё ещё работал.
После четвёртого падения - уже с высоты грудной клетки ведущего - экран смартфона треснул. Тем не менее аппарат всё ещё был в рабочем состоянии.
Последнее пятое падение было с той же высоты, но уже на боковую часть корпуса (рамку). В итоге на раме устройства появились более глубокие царапины, но сам Nothing Phone (1) не был повреждён настолько, чтобы выключиться и полностью выйти из строя.