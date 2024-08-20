Смартфон Samsung XCover 7 с защитой от ударов и воды протестировали в РФ

В комплекте с Samsung Galaxy XCover 7 идёт только USB-кабель. Защита от воды у смартфона по стандарту IP68, есть разъём для наушников, дополнительная настраиваемая кнопка сбоку.

Кроме того, у XCover 7 присутствует защита от падений по военному стандарту MIL-STD-810. Выглядит он так, как будто уже в чехле. А ещё у него съёмная батарея на 4000 мА*ч.

Разблокировка у Galaxy XCover 7 происходит только по лицу. Сканера отпечатков нет.

Дисплей у новинки IPS, 6,6 дюйма, частота обновления 60 Гц. Работает смартфон на процессоре Dimensity 6100+. Объём оперативной памяти — 6 ГБ. Как рабочая лошадка этот аппарат показывает себя хорошо.

К концу дня при стандартном пользовании у вас будет оставаться примерно 10% заряда. Заряжать вы всё сможете блоком питания с максимальной мощностью 10 Вт. До 100% заряжается всё за 1 час 20 минут.

Основная камера у Galaxy XCover 7 имеет 50 МП. По качеству она находится примерно на уровне Samsung A14 или А15. Селфи-камера — на 5 МП.