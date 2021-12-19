Смартфон среднего класса б/у: iPhone XR или Samsung Galaxy M52?Выяснили на YouTube-канале «Нудный Обзорщик»
На YouTube-канале «Нудный Обзорщик» вышло сравнение двух моделей смартфонов. Одна из них - на iOS (iPhone XR), другая - на Android (Samsung Galaxy M52). Оба аппарата стоят в б/у состоянии примерно 25 тысяч рублей. Однако дальше начинаются различия в характеристиках.
- Экран. 6,7", технология Super AMOLED, частота обновления - 120 Гц у Samsung и IPS-дисплей с частотой обновления до 60 Гц у iPhone. При этом оба экрана работают плавно во время выполнения повседневных задач. Возможно, разница пользователю заметна будет разве что при запуске требовательных игр. То же самое насчёт яркости: её значения различаются не сильно - 800 нит на Samsung, 625 нит на iPhone.
- Процессор. У Samsung это Snapdragon 778G, у Apple - A12 Bionic. При этом объём оперативной памяти у Galaxy - от 6 до 10 ГБ, а у iPhone - 3 ГБ. Вместе с тем по оптимизации гораздо лучше оказывается Apple.
- Камеры. У Samsung целых три камеры, в то время как у Apple - всего одна. Что касается характеристик, то у iPhone есть оптическая стабилизация, чего Galaxy M52 как раз не хватает. В целом оба смартфона делают схожие фотографии как с основного объектива, так и с фронтального.
С точки зрения видеосъёмки оба могут записывать видео в 4К, однако лишь у iPhone есть возможность при этом снимать при 60 к/с (у Samsung - только в 1080p). Стабилизация работает лучше, как видно из обзора, на аппарате Apple.
Примеры фото можно увидеть ниже.
Кроме этого, на iPhone есть возможность записывать видео в 1080p со скоростью 120 к/с и 240 к/с, на Samsung - это 240 к/с.
- Дополнительные функции. Аппарат Galaxy M52 даёт возможность установить две SIM-карты, зарядка здесь происходит через USB-C, а наушники подключить можно через этот же порт. С iPhone та же ситуация в плане разъёма для наушников и зарядки (только у него установлен Lightning), а вот SIM-карту можно вставить только одну.
- Встроенная память. У iPhone XR нельзя расширять объём памяти (из доступных вариантов есть только 128 ГБ и 256 ГБ), а вот у Samsung так сделать можно - до 1 ТБ.
- Аккумулятор. Батарея у Samsung однозначно оказывается лучше по характеристикам. В то же время, по словам эксперта, у этого смартфона с аккумулятором может произойти что угодно, поэтому лучше сразу же заменить батарею. Что касается ёмкости, то у Galaxy M52 она чуть больше - до 5000 мАч, а у iPhone - немного меньше 3000 мАч. Однако при этом непонятно, будет ли заряд держаться на Samsung дольше, ведь на работу экрана у него тратится много энергии.
В целом в руке удобно лежат оба смартфона. Однако ощущения при этом разные: у iPhone - корпус из стекла, алюминия, а также довольно яркий цвет, толстая рамка экрана; у Samsung - лёгкий пластик, классическая расцветка, более тонкие рамки. В этом плане выбор - за самим пользователем. Кроме того, необходимо ещё понимать, что вы ждёте от аппарата и какая из двух моделей может вам дать всё, что нужно.