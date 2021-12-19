Смартфон среднего класса б/у: iPhone XR или Samsung Galaxy M52?

Кроме этого, на iPhone есть возможность записывать видео в 1080p со скоростью 120 к/с и 240 к/с, на Samsung - это 240 к/с.

Дополнительные функции. Аппарат Galaxy M52 даёт возможность установить две SIM-карты, зарядка здесь происходит через USB-C, а наушники подключить можно через этот же порт. С iPhone та же ситуация в плане разъёма для наушников и зарядки (только у него установлен Lightning), а вот SIM-карту можно вставить только одну.

Встроенная память. У iPhone XR нельзя расширять объём памяти (из доступных вариантов есть только 128 ГБ и 256 ГБ), а вот у Samsung так сделать можно - до 1 ТБ.

Аккумулятор. Батарея у Samsung однозначно оказывается лучше по характеристикам. В то же время, по словам эксперта, у этого смартфона с аккумулятором может произойти что угодно, поэтому лучше сразу же заменить батарею. Что касается ёмкости, то у Galaxy M52 она чуть больше - до 5000 мАч, а у iPhone - немного меньше 3000 мАч. Однако при этом непонятно, будет ли заряд держаться на Samsung дольше, ведь на работу экрана у него тратится много энергии.

В целом в руке удобно лежат оба смартфона. Однако ощущения при этом разные: у iPhone - корпус из стекла, алюминия, а также довольно яркий цвет, толстая рамка экрана; у Samsung - лёгкий пластик, классическая расцветка, более тонкие рамки. В этом плане выбор - за самим пользователем. Кроме того, необходимо ещё понимать, что вы ждёте от аппарата и какая из двух моделей может вам дать всё, что нужно.