Смартфон среднего класса Honor X9: что за зверь и стоит ли покупать

Что касается экрана, то на Honor X9 стоит LTPS-матрица. Это продвинутая версия IPS-экрана, благодаря которой пользователь получает более быстрый отклик и сниженное энергопотребление. Частота обновления дисплея составляет 90 Гц. А ещё у этого смартфона отличные углы обзора.

Процессор установлен на Honor X9 - Snapdragon 680. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, но его можно расширить до 8 ГБ. Постоянная память имеет объём 128 ГБ, и увеличить этот показатель нельзя.

С результатами тестирования аппарата в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже.