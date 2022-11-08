Смартфон среднего класса Honor X9: что за зверь и стоит ли покупать

Смартфон среднего класса Honor X9: что за зверь и стоит ли покупатьЭто очень даже неплохая модель
Ведущий канала 21vek на YouTube рассказал о достоинствах и недостатках смартфона Honor X9. Это устройство имеет некоторые существенные плюсы.
Honor X9 - это вполне доступный современный смартфон. Основные его характеристики вы можете увидеть на изображении ниже.
В комплекте с Honor X9 идёт мощный блок питания, скрепка для открытия лотка для SIM-карт, кабель USB-C. К сожалению, чехла в коробке со смартфоном нет.
Что касается экрана, то на Honor X9 стоит LTPS-матрица. Это продвинутая версия IPS-экрана, благодаря которой пользователь получает более быстрый отклик и сниженное энергопотребление. Частота обновления дисплея составляет 90 Гц. А ещё у этого смартфона отличные углы обзора.
Процессор установлен на Honor X9 - Snapdragon 680. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, но его можно расширить до 8 ГБ. Постоянная память имеет объём 128 ГБ, и увеличить этот показатель нельзя.
С результатами тестирования аппарата в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже.
Но при этом звук у этого Honor - моно, а не стерео. Кроме того, нет поддержки 5G. Остальные виды сетей и NFC поддерживаются.
Ёмкость аккумулятора у Honor X9 составляет 4800 мА*ч. Блок питания при этом у смартфона - на 66 Вт. Полностью заряжается аппарат за 30 минут.
Основная камера Honor X9 имеет разрешение 64 МП, широкоугольная - 8 МП, ещё есть макромодуль и телефотообъектив - по 2 МП каждый. Примеры снимков - ниже.
Видео записывать вы сможете максимум в 1080p 30 к/с. Причём вообще без стабилизации.
Вывод
Из плюсов Honor X9 - большой дисплей, поддержка быстрой зарядки, наличие NFC. Среди недостатков смартфона эксперт выделил маркую заднюю панель, монозвучание. В целом это нормальный аппарат средней ценовой категории с хорошими внутренними характеристиками.